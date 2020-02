Kiszivárgott hangfelvétel: hátbaszúrástól fél a Jobbik elnöke

Jakab Péter arról beszél a felvételen, hogy többen is megfenyegették.

Újabb hangfelvétel borzolja a kedélyeket a Jobbik soraiban. A hangfelvételen, amit az Index tette közzé, az hallatszik, ahogy a nemrégiben megválasztott elnök, Jakab Péter arról beszél, kik szúrják majd hátba.

A jobbik korábbi sajtófőnökéről, Burik Anettről Jakab azt mondta: azzal fenyegetőzött, hogy a Fidesznek „borít" a Jobbik belügyeiről. Jakab arról is beszél a felvételen, hogy több olyan alelnök is van, akivel ő nem akar együtt dolgozni, mert szerinte a vesztét akarják. A Jobbik nemrég megválasztott alelnöke, Varga-Damm Andrea név szerint is szerepel a felvételen. A politikusnő az azonnali.hu-nak úgy fogalmazott: nem tud arról, hogy Jakab Pétert bárki is zsarolta, vagy ilyet tervez.

A párt elnöke megerősítette az indexnek, hogy ő beszél a felvételen, további részletekbe azonban nem bocsátkozott. A Jobbik a 2018-as választás óta mély gödörben van, azóta Jakab Péter már a második elnöke a pártnak, mióta az alapító Vona Gábor a rossz szereplés miatt még az országgyűlési választás után lemondott a vezetésről.

