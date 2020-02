Ismeretlen tettes ellen költségvetési csalás gyanúja miatt a NAV eljárást folytat a Békés megyei Zsadányban a helyi református egyházközség fenntartásában lévő intézményekben – ismerte el a Narancsnak az adóhatóság, a békési esperes és a zsadányi lelkész. A falu felbolydult.

nem kis feltűnést keltett, amikor az adóhatóság nyomozói nemrég megjelentek az alig 1600 lelkes faluban. Egy korábbi feljelentés alapján szállták meg a helyi református egyházközség fenntartásában lévő intézményeket, de a lap információi szerint a parókián is jártak.

Iratokat, dokumentumokat, számlákat, kimutatásokat, füzeteket és dossziékat foglaltak le és vittek magukkal.

A Fidesszel szoros viszonyt ápoló független polgármester, Dudás Árpád elvesztette a választást tavaly októberben. A cikk szerint Dudás, akit nem éppen visszafogottságáról ismernek, nehezen dolgozta fel, hogy a politikába új szereplőként beszálló civil jelölt, Marton Sándor mindösszesen 10 szavazattal legyőzte őt.

Az elmúlt önkormányzati ciklusokban a sok hátránnyal küzdő zsadányi önkormányzat részben kényszerből intézményeinek java részét átadta a helyi református egyházközségnek. Az önkormányzat fenntartásában mára mindössze egy óvoda, a konyha és a temető maradt.

A lapnak többen megerősítették, hogy az intézményeket megszerezve a református egyházközség a tényleges irányító hatalmat is átvette. Ebben partnerre találtak Dudás Árpád korábbi polgármesterben.

Az önkormányzati választás után megszületett feljelentés súlyos dolgokat állít. Az adóhatósághoz eljutott jelzések szerint a faluban két idősek otthonában az engedélyezett létszám felett voltak évek óta. Tőlük a térítési díjat felajánlásként, „adomány Isten dicsőségére” címszóval szedték be, de hasonlóan jártak el a bölcsődében is. Emellett súlyos tízezreket kértek olyan táborozás után, amelyek költségeit a pályázat teljes mértékben állta. Legalább is ez szerepel a feljelentésben, de a bizonyítás a nyomozók dolga lesz.

A feljelentés a zsadányi lelkészházaspár feltűnő gazdagodását is a NAV-nyomozók figyelmébe ajánlotta. Az érintettek elzárkóztak attól, hogy a Narancs újságírójával a nyomozati szakban találkozzanak.

