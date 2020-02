Az ügyészség a nemzetközi elfogatóparancs alapján elfogott, többszörös emberöléssel is gyanúsított férfi letartóztatását indítványozza.

A pakisztáni férfi ellen kiadatási eljárás van folyamatban, amely során kérte menekültkénti elismerését. Erre figyelemmel a kiadatási eljárás még nem fejeződött be, így a kiadatást kérő állam egyelőre nem tudja lefolyatni a büntetőeljárást.

A férfi menekültügyi helyzetének tisztázása nem akadálya a büntetőeljárás lefolytatásának, és a magyar büntető törvényt alkalmazni kell azokra a cselekményekre is, amelyek a magyar törvény szerint is bűncselekménynek minősülnek, és az elkövetés helyének törvénye szerint is büntetendők. Minderre figyelemmel – a legfőbb ügyész döntése alapján – magyar büntetőeljárás is indult, amelyet a Fővárosi Főügyészség irányítása mellett a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda folytat le.

Az eljárásban a nyomozó hatóság őrizetbe vette és gyanúsítottként hallgatta ki a férfit aljas indokból, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntette, súlyos fenyegetéssel elkövetett zsarolás bűntette, fegyveresen és csoportosan elkövetett rablás bűntette, lőfegyverrel visszaélés bűntette és minősített rablás bűntette miatt.

A megalapozott gyanú tárgyát 2009-2017. között, Pakisztánban elkövetett bűncselekmények képezik.

A Fővárosi Főügyészség indítványt tett a gyanúsított letartóztatására, mivel álláspontja szerint a férfi jelenléte csak így biztosítható az eljárásban és kizárólag így zárható ki annak veszélye, hogy újabb, szabadságvesztéssel fenyegetett, szándékos bűncselekményt kövessen el.

Az indítványról a nyomozási bíró várhatóan a holnapi napon határoz.

(ugyeszseg.hu)