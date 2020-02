Ilyen körülmények között helyezték karanténba a diákokat a Szent László kórházban

A hozzátartozók, barátok napközben bármikor meglátogathatják a Szent László Kórházban karanténba zártakat.

Egy székesfehérvári iskola 12 középiskolás diákja és az intézmény igazgatónője vasárnap repültek Milánóba, ahol egy háromhetes tanulmányi kiránduláson vettek részt. A diákok és kísérőik vasárnap érkeztek haza Észak-Olaszországból, akiket azonnal a Szent László Kórházba kísérték.

Az egyik lány édesanya a HVG oldalának mesélt arról, hogyan szállásolták el a hazaérkező csoportot. Mint kiderült, hozzátartozóik szabadon látogathatják őket reggel 8-tól egészen este 20 óráig.

A kényelmüket nagy, kétágyas, külön fürdőszobával és tévével felszerelt szobák biztosítják. A folyóson egy közös hűtőszekrényt is használhatnak. Azonban a folyósóra csak szigorúan szájmaszkkal és gumikesztyűvel mehetnek ki egy rövid időre.

Nem is érzik magukat teljesen elzárva, mivel a kórtermek terasszal is rendelkeznek, és mivel egymástól egy-egy, hermetikusan lezárt üvegablak választja el őket, így láthatják és valamennyire hallhatják is egymást. A 11 diák, két kísérőtanár és a két buszsofőr teljes ellátásban részesül, de bevihetnek számukra ételt, italt, de akár használati tárgyakat is, így például laptopot vagy egy plüss állatot.

A legutolsó információk szerint, eddig mindannyiuk tünetmentések, a gyorstesztek eredményei pedig napokon belül kiderülnek.

Cikk- és címlapkép: Pixabay

(hvg.hu)