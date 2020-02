Egyelőre nincs szükség arra, hogy a koronavírus miatt bármilyen sport-, kulturális és egyéb, nagyobb tömegeket vonzó rendezvény megtartását korlátozzák Magyarországon – mondta a Koronavírus-fertőzés Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs szóvivője csütörtöki sajtótájékoztatóján, Budapesten.

Láng-Bognár Kinga hangsúlyozta, hogy az operatív törzs nem rendelkezett iskolalátogatások szüneteltetéséről és településeket sem zárt le. Kiemelte, hogy Magyarországon továbbra sincs igazolt koronavírusos megbetegedés.

Az aktuális helyzetről elmondta, a 13 órai adatok szerint 82 171 ember fertőződött meg koronavírusban világszerte, közülük 5010-en Európában. A fertőzésbe világszerte 2801 ember halt bele, Európában 14-en. Világszerte több mint 33 ezren felépültek a betegségből, Európában 44-en.

Magyarországon 18 ember van kórházi karanténban. A repülőtereken 3366 embert ellenőriztek, közülük 284-et ma. Kínából közvetlenül vagy átszállással Magyarországra érkezők száma 1630 fő

- tudatta.

A szóvivő beszámolt arról is, hogy a két zöldszámra nagyon sok hívás érkezett, és a [email protected] emailcímre is folyamatosan érkeznek a levelek, és mindegyikre válaszoltak.

Láng-Bognár Kinga emlékeztetett, hogy a kormány döntése értelmében a patikákat el kell látni szájmaszkokkal.

A büntetés-végrehajtás által gyártott maszkok kiszállítását az Állami Egészségügyi Ellátó Központ folyamatosan végzi a gyógyszertárakba. Egyöntetű orvosi vélemények alapján egészséges embernek nem kell szájmaszkot hordania – tette hozzá.

Elmondta azt is, hogy a február 2-án a BVOP újranyitotta debreceni gyárat, a szájmaszkok gyártása azóta is folyamatos.

Az Index kérdésére az operatív törzs szóvivője elmondta, hogy egy lehetséges áruhiány kezelése, illetve az erre vonatkozó vészforgatókönyv kialakítása nem tartozik az operatív törzs kompetenciái közé. Azzal kapcsolatban, hogy milyen védőfelszereléseket biztosítanak a háziorvosok számára, annyi derült ki a rendkívüli sajtótájékoztatón, hogy folyamatban van a maszkok kiszállítása, vagyis azok a patikákban elérhetők lesznek.

Az RTL kérdésére adott válaszból az is kiderült, hogy a Belügyminisztérium operatív törzse nem hozott korlátozó intézkedéseket tömegrendezvényekkel vagy közösségi terekkel kapcsolatban, sőt, egyelőre nem is terveznek ilyen intézkedéseket. Jelenleg azt sem lehet tudni, hogy mi lenne az a küszöb, ami után korlátozó intézkedéseket vezetnének be.

Forrás: Index, MTI

Címlapkép: MTI/Czeglédi Zsolt