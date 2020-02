Számítani kell migránshullámokra, számítani kell rendszeres, tömeges támadásokra a magyar határkerítésnél – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában, arra reagálva, hogy a Reuters brit hírügynökség értesülése szerint Törökország úgy döntött, tovább már nem tartóztatja fel sem tengeren, sem szárazföldön az Európába igyekvő szíriai menekülteket.

A kormányfő hangsúlyozta: meg kell védeni Magyarország határait és a magyarokat. Akármilyen migránshullám indul is el, a magyar határrendészeti szervezetek képesek a biztonságos határzár működtetésére – mondta, kijelentve:

Orbán Viktor közölte egyúttal, megkezdődött a témában egy csúcstalálkozó szervezése a visegrádi négyek (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) miniszterelnökei és Recep Tayyip Erdogan török elnök között, és ezt még a március végi EU-csúcs előtt megtartják.

A délről északi irányba tartó "feláramlást" történelmi trendnek nevezte – jelezve, hogy Magyarország a szárazföldi útvonal egyik fontos szakasza –, a következő tíz-húsz év kérdésének pedig azt tartja, hogy Törökországtól kezdve ezt a "feláramlást" hol sikerül megállítani. Megjegyezte, az "invázió hullámszerű".

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy Görögország nem képes, nem tudja, nem akarja megvédeni a határait, így rajta keresztül "áttrappolva" el lehet jutni a Balkánra, ami "nekünk sok gondot okoz".

Orbán Viktor azt is mondta, a menekültkérdés a történelmi kihívás, nem a koronavírus. Ennek ellenére minden figyelmét a vírus köti le – tette hozzá riporternek.

A koronavírus témájában Orbán azt mondta, nagy a valószínűsége annak, hogy a vírus megjelenik Magyarországon is, "mi erre készülünk, akkor is, ha most még nem tudunk ilyen megbetegedésről".