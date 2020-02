Leszakadnak a magyar nyugdíjak

Tavaly decemberben az átlagnyugdíj csak a fele volt a nettó átlagkeresetnek a friss adatok szerint. 2020-ban tovább nőhet a különbség, bár szakértők szerint visszafogottabb lesz az idei béremelkedés a tavalyinál.

Feleakkora az átlagnyugdíj Magyarországon, mint az átlagkereset – írta az mfor.hu a Központi Statisztikai Hivatal által közölt kereseti adatok alapján.

2019 decemberében ugyanis az egyszeri juttatásokkal, prémiumokkal felturbózott, ám kedvezmények nélküli nettó átlagkereset elérte a 270 ezer forintot. Ezzel szemben az átlagnyugdíj összege valamivel meghaladta a 135 ezer forintot 2019 folyamán.

Mivel a keresetek év közben is emelkedhetnek, szemben a nyugdíj összegével, amelyet az év eleji egyszeri emelés határoz meg elsősorban. A lap arra is felhívta a figyelmet, hogy

tavaly a bérek reálértelemben 7,7 százalékkal nőttek, miközben a nyugdíjasoknál évközi korrekcióra volt szükség annak érdekében is, hogy az infláció miatt ne szenvedjenek értékvesztést.

A kormány ugyanis 2,7 százalékkal emelte 2019 január elején a nyugdíjakat, de elég korán kiderült, hogy a 3,4 százalékos inflációt figyelembe véve kell újraszámolni a nyugdíjakat. A különbözetet aztán novemberben kapták meg az idősek, a 0,7 százalék pedig idén januártól épült be azok járandóságába, akik jogosultak voltak kompenzációra (és erre rakódott rá a 2,8 százalékos 2020-as nyugdíjemelés).

A portál biztosra veszi, hogy

2020-ban tovább nyílhat a nettó keresetek és a nyugdíjak közötti olló – elég csak az idei nyugdíjemelés mértékére gondolni, amit már most eltüntetett a januári 4,7 százalékos infláció –, bár a koronavírus miatt visszafogottabb lehet a bérnövekedés, mint amiről tárgyaltak eddig a cégek.

Az elemzői várakozások szerint idén 8-10 százalék közötti átlagos béremelkedés lehet, de akad, aki az egyes szektorokban továbbra is jelentős munkaerő-hiány miatt 10 százalékos emelést vár. A koronavírus gazdasági hatásai most még megjósolhatatlanok, ahogy az is, hogy a magyar vállalkozások egyáltalán ki tudnák-e gazdálkodni a prognosztizált emeléseket a minimálbér és garantált bérminium kötelező 8 százalékos emelésén felül.

De a nyugdíjasok járandóságai közötti távolság is egyre nagyobb lesz a nyugdíjösszeg megállapításának időpontjától függően. Egyre magasabb induló nyugdíjra számíthatnak ugyanis azok, aki a bérrobbanást követően, mostanság vonulnak nyugdíjba.

Cikk- és címlapkép: Pixabay

(mfor.hu)