Kilenc sikeres évad után Borbás Marcsi úgy döntött, hogy nem folytatja tovább a Gasztroangyal című műsort.

Lelkileg két évig készültünk rá, hogy befejezzük. Ez akkora döntés volt, mintha a szerelmetes férjemnek azt mondtam volna, elválok. Arra se lenne okom, viszont a hasonlat abból a szempontból megáll, hogy a házasságom és a tévéműsorom is sikeres. Számomra is szokatlan, hogy az egyikre azt mondtam, nem bírom tovább

– mondta a Blikknek Borbás Marcsi, aki korábban féltve őrzött titkot árult el múltjáról.

„Nem mondom azt, hogy könnyű. Ez nem a felhőtlen jókedv állapota. Idegenek is leszólítottak azóta, és kérdezték, miért csináltam. Volt, aki azt mondta, hogy a gyári munkás is kimerül, amit nagyon jó példának tartok, mert így érzékeltetni tudom, számomra a munka nem ért véget azzal, hogy kiléptem a gyár ajtaján. Továbbra is szeretek dolgozni, és most is sokat dolgozom, csak más körülmények között, ami nagyon fontos nekem” – mondta a jó pár kilótól megszabaduló Borbás Marcsi.

