Ismét Gyurcsány Ferenc lett a DK elnöke, Kálmán Olga bekerült a párt elnökségébe, Niedermüller Péter helyett Gy. Németh Erzsébet lett a szervezet alelnöke. Gyurcsány Ferencet, a DK elnökét már február közepén újraválasztották egy elektronikus szavazáson. Akkor a pártelnök egyedül vállalta a jelöltséget és a voksok 97,4 százalékát kapta meg.

Bemutatták az új elnökségi tagokat a Demokratikus Koalíció vasárnapi, budapesti tisztújító kongresszusán – írja a HVG. A párt elnökségének tagja lett Kálmán Olga volt televíziós műsorvezető, aki korábban két jelölést is kapott a posztra. A politikus az ATV-nek akkor azt mondta:

A tagság jelöl valakiket, a jelöltek pályázhatnak akár több pozícióra is, utána van egy jelölés-előkészítő bizottság, a véleményezett pályázatok ők eldöntik, kiket ajánlanak a kongresszusba, és a kongresszus dönt a végén

– mondta Kálmán Olga, aki azt is elárulta, hogy elnökségi tagságra pályázott pártján belül.

A volt tévés egyébként a főpolgármester-jelölti politikai debütálása után Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes tanácsadójaként kezdett dolgozni, és jelenleg a DK Találjuk ki Magyarországot! szlogennel meghirdetett országjárásának is az arca.

A Demokratikus Koalíció tisztújító kongresszusának döntése értelmében a párt ügyvezető alelnöke ismét Molnár Csaba lett. A DK alelnökeinek a tagok Ara-Kovács Attilát, Gy. Németh Erzsébetet, Vadai Ágnest, és Varju Lászlót választották.

A DK elnökségi tagjai Kálmán Olga mellett Arató Gergely, Avarkeszi Dezső, Cserdiné Németh Angéla, Élő Norbert, László Imre, Mezei Zsolt, Ráczné Földi Judit, Vágó István és Varga Zoltán lettek.

A küldöttek újabb két évre szavaztak bizalmat Gyurcsány Ferenc pártelnöknek, aki 2011-es megalakulása óta vezeti a pártot. Ahogy eddig sem, ezúttal sem volt kihívója az elnöki székért.

Gyurcsány: ha az ellenzék összefog, akkor győzni fog

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke és a párt politikusai is a teljes ellenzéki összefogás mellett emeltek szót a DK vasárnapi, budapesti tisztújító kongresszusán.

A pártelnök beszédében úgy fogalmazott:

egyszerű a képlet, ha az ellenzék összefog, akkor győzni fognak 2022-ben.

Elmondta, hogy az elmúlt napokban internetes felmérést végeztek, a több mint 108 ezer válaszadó 93 százaléka azt felelte, hogy teljes ellenzéki egységre van szükség. Az emberek azt mondják, hogy egy miniszterelnök-jelölt és egy közös lista kell, valamint mindenütt közös egyéni jelölteket kell állítani – jelentette ki.

Gyurcsány Ferenc hangsúlyozta: közös akaratból közös lista, közös listából közös győzelem, közös győzelemből pedig közös Magyarország lesz.

A pártelnök kijelentette, az önkormányzati választásból leginkább azt tanulták meg, hogy működik az ellenzéki koalíció.

Az azóta városokat, kerületeket vezető koalíció fenntartásáért kompromisszumra kell jutni, mert csak ott nincs vita, ahol egyszemélyi vezetés van – tette hozzá. Kijelentette: nem a vitától kell félniük, csak vigyázniuk kell egymásra, hogy mindenki azt lássa, az ellenzék sokszínű, de képes hatékonyan vezetni a városokat, és képes lesz hatékonyan vezetni az országot is. Ha megtanulják most a koalíciós együttműködést, akkor az működni fog 2022-ben is – jelentette ki.

Az előző évet értékelve azt mondta, a magyar kormánynak nem sikerült elérnie, hogy többségbe kerüljenek az EU-t "szétszedni" akaró erők. Megrepedt az, a kormányfő által centrális erőtérnek hívott hatalmi szerkezet is, amely az elmúlt tíz évben fenntartotta a magyarországi "rezsimet" – tette hozzá.

Átrendeződött az ellenzéki térfél is – folytatta –, korábbi, nagyobb, befolyásosabb pártok erejüket vesztették, egykoron kevesebb erőt képviselő pártok pedig mára nagyobb szavazói támogatást szereztek.

Gyurcsány Ferenc azt mondta:

sok jel szerint a DK az ellenzék legnagyobb pártja.

Az ellenzék vezető ereje azonban nem egyik vagy másik párt, hanem az a közös szándék, hogy az országot újra európai köztársasággá és demokráciává tegyék.

A koronavírus-járványról szólva hangsúlyozta, hogy egy ilyen kihívás esetén egyszerre van szükség nemzetközi együttműködésre és hatékony helyi cselekvésre. Ez a mentalitás azonban szemben áll azzal, amit a magyar kormány képvisel – közölte. Véleménye szerint a polgárok jelentős része elveszítette a bizalmát, hogy a kormány helyesen tudja kezelni a kérdést.

Gyurcsány Ferenc amellett érvelt, hogy több pénzt kell fordítani a védekezésre és kevesebbet az állami propagandára, mert a kórházak a férőhely- és személyzethiány nem képesek megvizsgálni azokat az embereket, akik fertőzésre gyanakodva jelentkeznek, de még nem jelentek meg rajtuk a tünetek.

A kormány nem tud elegendő szájmaszkot és kézfertőtlenítőt adni a saját polgárainak – mondta, hozzátéve, a kabinet bejelentette, hogy van 1,2 millió szájmaszk, de egy hagyományos szájmaszk "három órára elegendő", ami azt jelenti, hogy "Magyarországon nincsen szájmaszk".

A pártelnök a DK nevében azt javasolta a kormánynak, hogy a védekezéshez szükséges eszközökre vezessen be hatósági árat, amely nem lehet magasabb a tavaly decemberi kereskedelmi árnál.

Azt is kérte, hogy ha valakit karanténba kell vinni, akkor az állam egy kártérítési alapból kompenzálja a kieső jövedelmét és erre az időszakra mentesítse a számlák időben befizetésének kötelezettsége alól.

Újabb témára áttérve Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy a kormányfő klímavédelmi fordulatát nem érzi őszintének. Azt javasolta, hogy Orbán Viktor hozza létre a környezet- és klímavédelmi minisztériumot, valamint állítson fel környezet- és klímavédelmi nemzeti tanácsot.

A menekülthelyzetet úgy értékelte, hogy az elmúlt napokban a szíriai kormány Orbán Viktor egyik szövetségesének, Vlagyimir Putyin orosz elnöknek a támogatásával megtámadta Orbán Viktor másik szövetségesét, Recep Tayyip Erdogan török elnököt, aki "ebbéli felháborodásában ráengedi a menekülteket Európára".

Rónai Sándor EP-képviselő kongresszusi felszólalásában azt mondta, a DK a legnagyobb ellenzéki párt és ez érződik is a kongresszuson.

Niedermüller Péter, a VII. kerület polgármestere is hasonlóan fogalmazott, amikor azt hangsúlyozta, hogy a tavalyi helyhatósági választás előtt az ellenzék megértette, az összefogásnak nincs alternatívája. Az önkormányzatokban most azt a "másik Magyarországot" építik, amelyik következetesen és határozottan áll szemben Orbán Viktor politikájával – jelentette ki.

Bedő Kata, Újpest alpolgármestere arról beszélt, hogy az őszi választási eredmény az összefogás sikere, mert megmutatták, hogy sokan, sokféle pártot képviselve is képesek győzni. Szavai szerint, a 2022-es választás után azt fogják megmutatni, hogy az önkormányzatok mellett az országot is képesek együtt irányítani.

Gyurcsány Ferenc beszéde alatt három, hangszóróval felszerelt tiltakozó jutott be az épület folyosójára, és egy "Szabadság" feliratú molinót feszítettek ki. Őket később kivezették az épületből.

