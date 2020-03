Összeverekedett a Drága örökösök két színésznője

Kiss Anna Laura már mosolyogva emlékszik vissza arra a forgatási napra, amikor a jelenet szerint össze kellett verekednie kolléganőjével, Horváth Sisa Annával. A színésznő most több kulisszatitkot is elárult a forgatás kapcsán.

Fotó: Kiss Anna Laura / Facebook

Gyerekkora óta színészi pályára készült Kiss Anna Laura, aki színházban és napi sorozatban egyaránt bizonyított már. A színésznő rendkívül élvezi, hogy színházi elfoglaltságai mellett a Drága örökösök sorozat forgatása is kitölti a mindennapjait. Különösen úgy, hogy az általa játszott Stefi karakterével több hasonlóságot is mutat.

„Sorsszerű egybeesés, hogy a sorozatban Varga Stefánia karakterét alakítom, míg a való életben 14 éves korom óta Stefi a becenevem. Mikor táncolni kezdtem valahogy rajtam ragadt ez a becenév, azóta számtalan ismerősömnek, barátomnak Stefi vagyok" – árulta el a 95.8 Sláger FM-en Kiss Anna Laura, aki természetesen nem mindenben hasonlít a sorozatbeli, harcias természetű Stefi karakterére.

„Alapvetően ő egy jó lelkű lány, még ha nem is mindig tűnik annak. Egy kislány, igazi ösztönlény, akit ha sérelem ér, odakarmol. Ebben szintén van némi hasonlóság közöttünk, mert az igazságtalan helyzetekben én is kiállok másokért, ahogy magamért is. Viszont sose mennék el odáig, hogy bárkit bántsak, tőlem ez nagyon távol áll" – utalt arra a jelenetre a színésznő, amelyben kolléganőjével, Horváth Sisa Annával össze kellett verekedniük.

Sosem verekedtem még, talán egyszer kisgyerekként megharaptam a nővérem egy vita hevében, de ennyi.

Így amikor erre a jelentre került a sor, mindketten megküzdöttünk vele. Nem akartuk egymást bántani, de ahhoz, hogy egy ilyen jelenet hiteles legyen, erőt kell belevinni. Így mindkettőnkön lett egy pár tarka folt másnapra, annyira jól sikerült a verekedés. Persze miközben forgattuk nem győztünk bocsánatot kérni egymástól, hiszen nagyon kedveljük egymást" – mondta a vasárnap 20:00-tól hallható Sláger Témában Kiss Anna Laura.

Life.hu