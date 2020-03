Alig van arra példa, hogy egy anya és az újszülöttje 24 órával a szülés után elhagyja a kórházat, bár egy 2017-es miniszteri rendelet lehetővé teszi, tavaly ez tízezer esetből csak kilencszer fordult elő – írta a Világgazdaságra hivatkozva a 24.hu hétfőn.

A szülés után az anyának és az újszülöttnek is a szakmai szabályokban előírt ellátásban kell részesülnie, így például az anyát meg kell tanítani a helyes szoptatásra, az újszülöttnek meg kell kapnia a kötelező védőoltást, át kell esnie a kötelező szűréseken. Ha ezek megtörténtek, és az anya és az újszülött általános egészségi állapota is megengedi, akár egy nap után is hazabocsáthatók. A NEAK ugyanakor hangsúlyozta, hogy az ellátást végző orvosnak felelősségteljesen kell döntenie, figyelembe kell vennie a korai elbocsátás egészségügyi kockázatait.

(24.hu)