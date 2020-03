Koranavírus: még két ember megfertőződött Magyarországon

Ezzel a hazai fertőzöttek száma 9-re emelkedett, közülük 3-an magyar állampolgárok.

A Szent László Kórházban járványügyi zárlat alatt álló iráni SE-hallgatónál és egy magyar nőnél – az idős magyar férfi beteg 74 éves feleségénél – diagnosztizáltak új koronavírus-fertőzést.

Mindketten a már korábban új koronavírus pozitív betegekhez kapcsolódó járványügyi kontaktuskutatás során kerültek a népegészségügyi hatóság látókörébe. Most az ő esetükben is haladéktalanul megkezdődik a járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás, írja a kormányzati koronavírus-honlap. A népegészségügyi hatóság kikérdezi őket is, ahogy minden egyes fertőzöttet, hogy az elmúlt két hétben hol és kikkel álltak szoros kapcsolatban.

Velük együtt eddig 9 új koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván, közülük 5 iráni, 1 brit, és 3 magyar állampolgár (egy 70 éves beteg férfi és a felesége, továbbá a brit állampolgárságú beteg magyar felesége).

Forrás: Index

Kép: Pixabay