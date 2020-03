Budapesten a Korányi-intézet is fogadóképes szükség esetén, vidéken pedig huszonkilenc infektológiai osztály áll készenlétben.

Kásler Miklós tájékoztatta a kórházak vezetőit, hogy Magyarországon csak egyedi esetek vannak, a járvány megelőzéséhez pedig mindenkinek szigorú eljárásrendet kell követnie, így az egészségügyi intézményekben fokozott figyelmet kell fordítani a rend betartására.

Az emberi erőforrások minisztere tájékoztatta a főigazgatókat arról, mit kell tenni a koronavírus-gyanús, illetve a fertőzéssel diagnosztizált betegekkel. Továbbá elmondta, hogy a betegség gyakran enyhe lefolyású, de megeshet, hogy légzési nehézségek is jelentkezhetnek a páciensnél. Ebben az esetben asszisztált lélegeztetésre, súlyosabb esetben úgynevezett műtüdő (ECMO) alkalmazására is szükség lehet, ezek pedig megfelelő számban jelen vannak az országban.

Ha a fertőzötteknek és gyanús eseteknek karantént biztosító Dél-pesti Centrumkórház kapacitása elfogy, akkor újabb intézményt jelölnek ki a feladatra. Az Emmi azt is bejelentette, hogy a Kútvölgyi-tömböt is előkészítik, illetve a Korányi intenzív osztálya is fogadóképes, amennyiben a járvány tömegessé válna.

A közleményből továbbá kiderül az is, hogy a Korányiban elmaradó tüdőműtéteket az Országos Onkológiai Intézet végzi majd, továbbá vidéken huszonkilenc infektológiai osztály áll készenlétben. Leírják azt is, súlyos esetekben olyan gyógyszereket is alkalmazhatnak majd, amelyek még a klinikai vizsgálatok fázisában vannak.

