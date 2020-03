24.hu: az Origo főszerkesztője sem tudja, ki írta a Donáth Annát lejárató cikket

Legalábbis tanúként ezt vallotta a bíróságon.

Mint ismert, az Origo még tavaly közölt le egy olyan névtelen cikket Donáth Anna momentumos politikusról, EP-képviselőről, amelyben azt állították egy névtelen levélíróra hivatozva, hogy Donáth erőszakoskodott egy fiatal lánnyal és ajánlatot is tett neki – írja a 24.hu.

Fotó: Facebook/Donáth Anna

Donáth beperelte a lapot, a bíróság helyreigazításra kötelezte őket, mire a lap úgy felelt, hogy ők csak a Ripost cikkét szemlézték.

"A bulvárlap újságírója viszont csak arról számolt be a tárgyaláson, hogy beszélt az állítólagos levélíróval, aki zaklatással vádolta meg Donáthot, ám nem győződött meg a vádak valóságtartalmáról"

- olvasható a 24.hu cikkében.

Donáth Anna azonban magánvádas feljelentést is tett becsületsértés miatt, ami kapcsán Gábor Lászlót, az Origo, és Ómolnár Miklóst, a Ripost főszerkesztőjét is tanúként idézte be a bíróság – bár ez nem vezetett sok eredményre.

A Budapesti II. és III. kerületi bíróság azonban megszüntette az ügyben az eljárást, a végzés indoklásából az derült ki, hogy

"Gábor László tanúként azt vallotta a rendőrségen, nem tudja, ki írta a lapjába a cikket, ki szerkesztette azt, és azt sem tudta megmondani, hogy ki döntött a közléséről, ahogy egyébként az olvasói levél szerzőjét sem tudta megnevezni."

Ráadásul a rendőrség adatgyűjtése sem vezetett eredményre az ismeretlen tettessel szemben.

Donáth Anna a 24.hu-nak a következőképp kommentálta az ügyet: