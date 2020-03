Roham indult a boltokba a veszélyhelyzet kihirdetése után – ezekből az árucikkekből fogy a legtöbb

Miután a kormány kihirdette a koronavírus-veszélyelyzetet, a vásárlók megrohamozták a magyarországi üzleteket.



Fotó: Pixabay

A 24.hu beszámolója szerint az áruházakban rohamosan ürülnek a polcok, elkezdett bevásárolni a nép.

A képriport arról árulkodik, hogy elsősorban az élelmiszerek fogynak, üres húspultok és zöldséges rekeszek fogadták a későn érkezőket. Sokan betáraztak ásványvízből és tojásból is.

A Blikk által idézett Nielsen-kutatás szerint az utóbbi hetekben a tartós élelmiszerek közül a cukor volt a legnépszerűbb, sok liszt is fogy de olyan is akadt, aki a fagyasztott zöldségekből tárazott be. A tisztálkodási és higiéniai termékekből 142 százalékkal fogyott több.