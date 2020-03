Rossz hírre készülhetnek a nyugdíjasok

Csökkenhet az idei nyugdíjprémium nagysága vagy el is maradhat a kifizetése, de a novemberre várt nyugdíjkiegészítésre sor kerülhet az előrejelzések szerint.

Az öregségi nyugdíjak átlagos összege 142 329 forint volt 2020 februárjában, ellátást 2 050 489-en kaptak – tudta meg a Világgazdaság a Magyar Államkincstártól.

A nyugellátásban 2 166 547-en részesültek, átlagosan 137 863 forinttal.

Az államkincstár adatai szerint februárban 292 milliárd forintot költött az állam öregségi nyugdíjra, nyugellátásra pedig 299 milliárd forintot.

Alapesetben a nyugdíjba vonulókkal az átlagos nyugdíj és a nyugdíjasok száma is nő, így az ellátásra fordítandó összeg is, de a koronavírus – ahogyan minden más szektorra – erre a területre is hatással lehet.

Emiatt nem zárható ki, hogy megtörik a megszokott trend, ami elsősorban az utóbbi évekre jellemző nyugdíjprémium csökkenését eredményezheti.

Cikk- és címlapkép: Pixabay

