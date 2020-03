A Budapestre bevezető utakon is nagy a forgalom.

Az Útinform péntek reggeli jelentése szerint a következő a helyzet az utakon:

- Rendkívüli korlátozást vezettek be a nyugati határszélen. Éjféltől visszaállították a határellenőrzést a magyar-szlovén, valamint a magyar-osztrák határon. Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyében több kisebb határállomást is lezártak, többek között Hegyeshalomnál az 1-es főúti kis határ sem járható. Ausztria felől jelenleg Hegyeshalomnál az M1-es autópályán, Kőszegnél, Bucsunál, Szentpéterfánál, Rábafüzesnél, Fertődnél, Sopronnál illetve Kópházánál, Szlovénia felől Rédicsnél és Tornyiszentmiklósnál lehet belépni. A határállomásokon a korábban meglévő súlykorlátozások továbbra is érvényesek. Az átlépésnél az ellenőrzések miatt torlódás várható.

- Az M0-s autóúton, az M4-es autóút csomópontjánál, az M3-as autópálya felé vezető oldalon a 43-as km-nél egy személyautó és egy kisteherautó ütközött össze. Már mindkét sáv járható, de a torlódás lassan szűnik meg.

- Élénk a járműmozgás a Budapest környéki bevezető utakon. Erősödik a forgalom az M0-s autóúton, de a déli szektorban még mindkét irány jól autózható. Lassabb haladásra kell számítani az M3-as autópálya bevezető szakaszán, valamint Mogyoród térségében is. Erős a járműmozgás a 10-es főúton a solymári körforgalomnál, a 11-es főúton Leányfalu és Szentendre térségében, a 31-es főúton Mende és Maglód térségében, valamint az 51-es főúton Dunaharasztinál.

- Az M4-es autóút Cegléd és Abony közötti új szakasz építésével kapcsolatos hír, hogy megváltozott a forgalmi rend, A 4-es főúton a Szolnok felé haladókat a 79-es és a 91-es km között a főút mellett megépült új, két sávos szakaszra terelik át.