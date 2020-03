Orbán: a tanév végét jelentené, ha bezárnák az iskolákat

Az idei és a jövő évi költségvetést is alapjaiban meghatározza a koronavírus-helyzet, erről Orbán Viktor beszélt a Kossuth rádióban. A miniszterelnök arra is kitért, hogy a járványt a külföldiek hozták be, ezért zárták be az egyetemeket, de az iskolákat nem fogják, mert az a tanév végét jelentené, a tanárokat pedig fizetés nélküli szabadságra kellene küldeni.

Az MTI rövidhíre szerint Orbán Viktor a Kossuth rádióban pénteken reggel a következőket mondta el:

Az idei és a már tervezés alatt álló 2021-es költségvetést is teljesen újra kell gondolni a koronavírus-járvány miatt – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában pénteken.

A kormányfő kifejtette: az önkormányzatok és az intézmények költségvetését is át kell dolgozni.

Hangsúlyozta: felmérhetetlenül súlyos gazdasági következményekkel kell szembenézni. A kormány kidolgoz olyan gazdaságvédelmi akcióterveket, amelyek egy-egy ágazatnak jelentenek majd segítséget, megoldást, mert a gazdaság leállása nem ugyanolyan mértékben sújtja a különböző ágazatokat. A leállt gazdaság újraindítását szolgáló, teljesen új megközelítésű gazdaságvédelmi akciótervet és azt szolgáló költségvetést kell elkészíteni – közölte Orbán Viktor.

Az Index cikke szerint Orbán Viktor arról is beszélt a rádióműsorban, hogy várható, hogy lesznek csoportos megbetegedések és valószínűsíthetően halálok is a koronavírus miatt.

Arra a kérdésre, hogy miért nem zárják be az iskolákat, úgy felelt, hogy figyelik a környező országokat, de szerinte Magyarországon nem indokolt a lépés, mert

a járványt a külföldiek hozták be.

Az egyetemeket emiatt zárták be, de ha bezárnák az iskolákat is, az nem két hétre szólna Orbán szerint

az a tanév végét fogja jelenteni.

Ilyen esetben viszont a tanárokat fizetés nélküli szabadságra kellene küldeni a miniszterelnök szerint, a gyerekek elhelyezéséről a szülőknek kellene gondoskodnia.

A miniszterelnök arra is kitért, hogy a rendkívüli jogrend (veszélyhelyzet) egyelőre két hétre szólóan lett bevezetve, de várhatóan a Parlament meg fogja hosszabbítani, mert ez a járvány nem két hétre, inkább hónapokra szól. Orbán arra is kitért, hogy elegen vannak az egészségügyben dolgozók, akik képesek ellátni a feladatukat, de egészségügyi eszközöket fognak még venni.