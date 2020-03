Az idei és a már tervezés alatt álló 2021-es költségvetést is teljesen újra kell gondolni a koronavírus-járvány miatt, az önkormányzatok és az intézmények költségvetését is át kell dolgozni – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában pénteken. Elmondta, az a fontos, hogy az idősek minél kevesebb más emberrel érintkezzenek. Az emberek 60-80 százaléka úgy fertőződik meg, hogy nem is észleli, hogy átment rajta a vírus, az idősebb, legyengültebb szervezetű emberek esetében annál súlyosabb lehet a helyzet, ezért a szüleinket, nagyszüleinket kell védeni – mondta Orbán Viktor.

Hangsúlyozta:

felmérhetetlenül súlyos gazdasági következményekkel kell szembenézni.

A kormány kidolgoz olyan gazdaságvédelmi akcióterveket, amelyek egy-egy ágazatnak jelentenek majd segítséget, megoldást, mert a gazdaság leállása nem ugyanolyan mértékben sújtja a különböző ágazatokat. A leállt gazdaság újraindítását szolgáló, teljesen új megközelítésű gazdaságvédelmi akciótervet és azt szolgáló költségvetést kell elkészíteni – közölte.

Azt is mondta,

a magyar jogrend alkalmas arra, hogy a kormányt a hatékony és gyors védekezésre eszközökkel ruházza fel, a kormány pedig nem fog habozni, hogy ezeket alkalmazza.

A kormányfő kiemelte:

nem érdemes abban reménykedni, azt az illúziót táplálni, hogy egy-két hét alatt túljutunk a koronavírus-járványon, ez hosszú hónapokig tart majd.

Ezért azzal kell számolni, hogy az életünk megváltozik, nem olyan lesz, mint amilyen lenni szokott, mert a járvány elhárítása érdekében intézkedéseket kell hozni – tette hozzá.

Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarországon egyelőre egyedi megbetegedések vannak, azért harcolnak, hogy ebből ne alakuljanak ki csoportos megbetegedések.

Nem fogadnék arra, hogy ezt sikerül megakadályozni, de most még azt a védelmi vonalat erősítjük, amely az egyedi megbetegedéseket elválasztja a csoportostól

- közölte.

Kifejtette: a rendkívüli jogrend Magyarországon mást jelent, mint a legtöbb európai országban, ez egy alkotmányban szabályozott különleges helyzet, amikor az általános alkotmányos elveket és szabályokat felfüggesztik, kikerülik, és olyan intézkedéseket lehet meghozni, amelyeket a vészhelyzet súlyossága indokol, így gyors és azonnali intézkedéseket tesz lehetővé.

Ez odáig is elmehet, hogy üzemeket, gyárakat lehet állami irányítás alá vonni, ez valahol a békebeli demokrácia és háborús állapot közötti fázis, "óvatosan is kell vele bánni"

- fogalmazott a miniszterelnök.

Emlékeztetett: miután úgy látta, hogy az európai országok többségében nem megállítható a járvány terjedése, azt javasolta a kormánynak, hogy hozzák meg ezt a döntést. Vészfékek vannak beépítve, két hétre vezethetik be ezt az állapotot, és ha hosszabb ideig kell fenntartani – amire szükség lesz –, azt a parlamentnek kell jóváhagyni – közölte.

Orbán Viktor megjegyezte: az alkotmányos szabályokat kikerülő, gyors védekezést biztosító jogrend sokáig fenntartható.

Közölte: ez világjárvány, a WHO a legmagasabb fokozatúnak minősítette, és bár lehetett reménykedni egy ideig, hogy Európát elkerüli, mára az egész kontinensre szétterjedt.

Nem igaz, hogy Kínában megszűnt volna, csak a csúcspontján vannak túl a járványnak

- tette hozzá.

Kitért arra:

kevés tudás áll rendelkezésre a vírusról, nincs vakcina, ellenszer, ezért van tele mindenki aggodalommal és félelemmel.

A tudomány állításaira és a tapasztalatokra lehet támaszkodni, tudunk támaszkodni: Kínában 5-6 hónapig tartott a felfutás, ezért nem egy-két hétről vagy hónapról beszélünk. Európában is több hónapig nőni fog a megbetegedések száma – közölte.

A miniszterelnök elmondta:

több erőre van egyszerre szükség, a legfontosabb a lelkierő.

Elkerülni nem tudjuk a járványt, Magyarországon is vannak megbetegedések, rosszabbra is fordulhat az állapotuk.

Ha nincs gyógyszer, csak a járvány terjedését tudjuk megakadályozni, erre dolgoznak ki szabályokat, ehhez kell rendőri erő, le kell zárni határokat, bizonyos országokból nem lehet belépni Magyarországra, a hazatérő magyaroknak vesztegzár alá kell vonulniuk, ezt ki kell kényszeríteni

- sorolta.

Orbán Viktor köszönetet mondott az ápolóknak, orvosoknak, járványügyi szakembereknek. Képesek annyi egészségügyi szakembert mozgósítani, amennyi kell, az eszközök elegendőek lesznek, ennek ellenére póteszközök beszerzését rendelte el – mondta.

Közölte: a pénzügyi erő is rendelkezésre áll, nincs pénzügyi korlátja a védekezésnek, "emberéletekről van szó, ez minden mást megelőz".

Kiemelte: fegyelmezettség is kell. Ebben jobban állunk, mint sokan gondolták volna, a védekezést, az operatív törzs utasításait az emberek figyelmezetten megvalósítják. Az ország eddig jól vizsgázott, sok krízisen kellett együtt átjutnunk, és válsághelyzetben Magyarországon az emberek összetartanak, a bajban kiválóan teljesítenek, a járvány korlátok között tartozásához rendelkezünk a szükséges együttműködési képességgel – értékelt.

A kormányfő elmondta, a környező országokkal kapcsolatban állnak, a tapasztalatcsere a legfontosabb, különösen a szomszédos országokkal.

Az egyetemek bezárásáról közölte, erre azért volt szükség, mert Magyarországon sok tízezer külföldi hallgató van, és Magyarországon a járványt elsősorban a külföldiek hozták be, az ő körükben terjed.

De nem lehet különválasztani a külföldi diákokat a magyaroktól, ezért ez tűnt ésszerű lépésnek – fűzte hozzá.

Közölte: a közoktatási intézményeket azért nem zárták be, mert a gyermekeket nem fertőzi meg a vírus vagy megbetegedés nélkül megy át rajtuk, az idősek vannak inkább veszélyben. Ha bármi jelét látják, hogy ez megváltozna, új döntést hoznak.

Azt is mondta:

ha bezárják az iskolát, az a tanév végét jelenti, a tanároknak fizetés nélküli szabadságra kell menni.

Orbán Viktor kiemelte: az emberélet az első, a cél, hogy minél kevesebb áldozat és megbetegedés legyen, de már "készítik a terveket a holnapra és a holnaputánra".

Úgy fogalmazott,

két frontvonal van, a migráció és a koronavírus frontvonala.

A mozgás terjeszti a betegséget, és "a migráció maga a mozgás", a két dolog között logikus összefüggés van – közölte.

Hangsúlyozta: a migráció ellen sikeresen védte meg magát az ország, és bár vannak új javaslatok a szétosztásra európai bürokratáktól, Magyarország ezt ellenzi továbbra is.

Meg tudjuk védeni az álláspontunkat, eddig sem engedtünk az elhibázott brüsszeli migrációs politikának, és ezután sem fogunk – rögzítette.

A kormányfő kijelentette: csak és kizárólag a magyarok mondhatják meg, kit engednek be az országba, "ez egy magyar ügy, a mi sorsunk, a mi életünk, a mi országunk, és nem engedjük, hogy bárki más rossz ötletekkel, tanácsokkal, utasításokkal tönkretegye az eddigi életformánkat", megsemmisítse azokat az eredményeket, amelyeket nagy nehezen, talpra állítva a magyar gazdaságot elértünk.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: érti "a széplelkű nyilatkozatokat", amelyeket a nyugat-európai vezetők időnként jó tanácsként, "kicsit lekezelő módon, kioktatóan" akarnak adni, de ezeket elengedi a füle mellett, mert ezek a vezetők egy másik realitásban élnek. Az lenne a fontos, hogy mindenki végezze a saját dolgát, minket hagyjanak védekezni, hogy megvédhessük a saját életünket – mondta Orbán Viktor.

Forrás: MTI

Címlapkép: MTI/Máthé Zoltán