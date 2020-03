Jobbikos program: aki most nehéz helyzetbe kerül, ne fizessen rezsit, a fertőtlenítőre pedig hatósági árszabás kell

A koronavírus okozta gazdasági válság hatásainak enyhítésére ötpontos cselekvési programot dolgozott ki a Jobbik – közölte az ellenzéki párt elnöke szombaton a Jobbik Facebook-oldalán közvetített sajtótájékoztatón.

Jakab Péter hangsúlyozta: a legfontosabb a járvány megfékezése mellett, hogy a magyar emberek megélhetését garantálják.

A cselekvési program részleteiről elmondta: arra szólítják fel a kormányt, hogy azonnali hatállyal állítsa fel a magyar munkahelyvédelmi alapot. Ennek feladata, hogy garantálja azon munkavállalók fizetését, akik kényszer hatására kiesnek a munkavégzésből, illetve segítse a kis- és közepes vállalkozásokat a munkahelyek megőrzésben – ismertette.

Az alapot Jakab Péter szavai szerint állami forrásból finanszíroznák, de a multinacionális vállalatoknak és az "oligarcháknak" is részt kell vállalniuk a terhekből.

A Jobbik elnöke szerint garantálni kell az állami foglalkoztatottak bérkifizetésének zökkenőmentességét is. Azok számára, akiknek az anyagi veszteségek miatt a lakhatásuk is veszélybe kerül, a bankszövetséggel egyeztetve hiteltörlesztési-, valamint számlafizetési moratórium bevezetését ajánlotta Jakab Péter.

Az ideiglenesen nehéz helyzetbe kerülő családok mentesüljenek a rezsifizetés alól, költségeiket pedig szociális alap vállalja át tőlük – javasolta a Jobbik elnöke.

Kiemelte, fontosnak tartják azt is, hogy a kormány vezessen be hatósági árszabást azoknál a termékeknél, amelyek megvásárlásával a lakosság is csökkenteni tudja a vírus terjedésének ütemét.

Erre példaként a fertőtlenítőket és a maszkokat említette az ellenzéki politikus, mert vannak boltok, ahol már több ezer forint egy kis kézfertőtlenítő.

Jakab Péter szavai zárásaként arra kérte a kormányt, hogy támogassa pátja cselekvési programját.

(MTI nyomán)