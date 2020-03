Zuhanórepülésre számítanak az európai tőzsdéken

Veszteséges kezdésre lehet számítani hétfőn a főbb európai értékpapírpiacokon az egyre több országban bevezetett vesztegzár-intézkedések miatt.

A határidős indexjegyzések és a tőzsdén kívüli forgalomban kialakult árfolyamok alapján 1 százalékot meghaladó gyengüléssel kezdhetik a hétfői kereskedést a főbb európai értékpapírpiacok, a londoni, a frankfurti és a párizsi árfolyamindexek. Árfolyamcsökkenéssel reagáltak az ázsiai piacok hétfőn az amerikai Fed vasárnap bejelentett váratlan kamatcsökkentésére. Az európai kereskedés kezdete előtt mintegy másfél órával Tokió 2,5 százalék, Sanghaj több mint 3 százalék, Hongkong 4 százalékot meghaladó, Szöul pedig 3 százalék feletti veszteséget mutatott.

Az Egyesült Államok jegybankjának szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) vasárnap amerikai idő szerint este váratlan kamatcsökkentést jelentett be. Az irányadó dollárkamat-sávot 1 százalékponttal 0,00-0,25 százalékra vágta vissza és bejelentette, hogy az elkövetkező hetekben 700 milliárd dollárral növeli eszközvásárlásainak egyenlegét. A kamatcsökkentés a héten szerdán lett volna esedékes. A Fed az idén egy alkalommal már csökkentette az irányadó kamatot 0,5 százalékponttal, szintén rendkívüli döntés keretében, március 3-án. A bejelentést követően a dollár a jennel szemben 1,5 százalékkal, az euróval szemben pedig 0,5 százalékkal gyengült. Az európai kereskedés kezdete előtt másfél órával az eurót 0,39 százalékkal jegyezték erősebben 1,1148 dolláron.

A vasárnapi dollárkamat-csökkentést követően az arany ára megemelkedett, közel 3 százalékkal, visszanyerve pénteki 3 százalékos veszteségét. Az áremelkedés azonban később kissé mérséklődött. A hetet az arany közel 7 százalékos, 2013 óta a legnagyobb heti veszteséggel fejezte be. Hétfőn reggel fél nyolckor az arany spot ára 1,05 százalékkal állt magasabban a globális kereskedelemben unciánként 1545,53 dolláron. Az olajár a 2008-as gazdasági válság óta a legnagyobb, 22-24 százalékos csökkenéssel fejezte be az elmúlt hetet. Részben a koronavírus-járvány megfékezésére hozott intézkedések gazdasági aktivitást gyengítő hatása miatt, részben pedig a főbb termelők, Szaúd-Arábia és Oroszország között a piaci részesedés megőrzése érdekében kirobbant vetélkedés miatt.

A Fed váratlan vasárnapi kamatcsökkentése az olajárat átmenetileg megemelte ugyan, de hétfő reggel az európai piacok nyitása előtt mintegy másfél órával már ismét nagy veszteségben járt.

A Brent 5,44 százalékkal állt gyengébben a globális kereskedelemben hordónként 32,01 dolláron, a WTI pedig 4,02 százalékkal 30,82 dollárra csökkent. Pénteken nyereséggel zártak az európai tőzsdék. A Stoxx Europe 600 európai gyűjtőindex közel 1 százalékkal erősödött, de ezzel együtt is 18,7 százalékos, 2008 októbere óta a legnagyobb heti veszteséggel fejezte be az elmúlt hetet. Az index 11 százalékos csütörtöki esése történetének legnagyobb egy napi gyengülése volt. A páneurópai FTSE EuroFirst 300 index 1,48 százalékkal erősödött pénteken, az euróövezeti EuroStoxx50 index 1,60 százalék nyereséget ért el. Londonban 2,46 százalék erősödéssel fejezte be a kereskedést az FTSE-100 index, a frankfurti DAX 0,77 százalékkal, a párizsi CAC-40 index 1,83 százalékkal emelkedett. Madridban 3,73 százalék, Milánóban 6,69 százalék indexnyereséggel fejezte be a pénteki kereskedést a tőzsde.

A pénteki kereskedésben a nyersanyagipari ágazat indexek több mint 5 százalékkal erősödött, az autóipari ágazati index 1,5 százalékos nyereséget ért el, a közüzemi cégek papírjai pedig közel 3 százalékosat. Pénteken szinte minden gazdasági ágazat részmutatója és az európai tőzsdék túlnyomó többsége nyereséggel fejezte be a kereskedést.

