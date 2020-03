Az ingatlanvásárlók nagy lehetőséget kapnak a járvánnyal

A koronavírus-járvány a hazai lakáspiac helyzetét már most befolyásolta.

Az ingatlanközvetítők szerepe is felértékelődhet a következő időszakban, mivel a segítségükkel már csak valódi eladási vagy vételi szándék esetén működnek együtt a tulajdonosok vagy a vevőjelöltek.

Összességében az látszik, hogy az idén megnőtt a piacon frissen megjelent eladó lakások száma. A vevők nagy lehetőséget kapnak ezzel. Jelentősebb árleszállítás a teljes piacot nézve nem várható, ugyanakkor a korábbi évekhez képest sokkal gyakoribbá válhatnak az alkalmi vételek. Valamint a vásárlók többet alkudhatnak a tulajdonosok által megszabott árból, hiszen aki valóban értékesíteni szeretné ingatlanát, az most 10-15 százalékkal kevesebb vevőre hagyatkozhat, mint a veszélyhelyzet előtt.

Fontos azonban, hogy a lakáspiac keresleti oldalán sem állt meg az élet. A kereslet csökkenése annak is köszönhető, hogy vannak, akik most elhalasztják lakásvásárlásukat, ráadásul a kevésbé komoly vételi szándékkal rendelkező ingatlanturisták is eltűnhetnek. Aki vevőként a piacon maradt, az komoly vételi szándékkal, hatékony üzletkötésre törekszik