Nem zár be a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, továbbra is indít és fogad járatokat, de az országba útlevél-ellenőrzés után csak magyarok léphetnek be, és csak a 2B Terminál fogad járatokat – közölte a Budapest Airport kedden az MTI-vel.

A repülőtér üzemeltetőjének tájékoztatása szerint külföldi és magyar állampolgárok egyaránt elutazhatnak. A Repülőtéri Rendőri Igazgatóság minden utas úti okmányát ellenőrzi, családok együtt utazása esetén, ha legalább az egyik fél magyar állampolgár, akkor nem magyar közeli hozzátartozója (gyermek, szülő, nagyszülő, házastárs) is beléphet Magyarországra.

Azok a magyarok, akik Dél-Koreából, Iránból, Izraelből, Kínából, vagy Olaszországból érkeznek haza, a belépésnél továbbra is kötelező egészségügyi szűrésen esnek át. Azok a külföldiek, akik nem léphetnek be Magyarország területére, az erre a célra kijelölt tranzitban várakoznak elutazásukig.

A tranzitban várakozó utasoknak a Budapest Airport takarót, élelmet, ásványvizet, és igény esetén arcmaszkot biztosít.

A zökkenőmentes folyamat érdekében mostantól minden légi járat a 2B Terminálra érkezik, és az okmányellenőrzés is ott történik.

Forrás: MTI