Az év végéig felfüggesztik a magánszemélyek és a vállalkozások mai napig megkötött hiteleinek tőke- és kamatfizetési kötelezettségét – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök szerdán, a kormányülés szünetében a Facebook-oldalán. A miniszterelnök az intézkedést a Facebookon jelentette be szerda délután.

Orbán Viktor szerda délután a kormányülés szünetében jelentett be, hogy „húsba vágó döntéseket hoztak." Ez a hetedik nap, amióta kihirdették a rendkívüli veszélyhelyzetet – mondta Orbán.

Gazdasági döntéseket hoztak, mert úgy látják eljött az ideje, hogy "a járványügyi és egészségügyi kérdések mellett most már gazdasági döntéseket is hozzanak."

A magánszemélyek és vállalkozások máig megkötött hiteleinek tőke- és kamatfizetési kötelezettségét az év végéig felfüggesztik

– jelentette be Orbán Viktor szerda délután.

A csütörtöktől felvett fogyasztási hitelek teljes hiteldíjmutatóját a jegybanki alapkamat plusz öt százalékban maximálják.

Az olyan súlyos gondokkal küszködő szektorok, mint a turizmus, vendéglátás, a szórakoztatóipar, a sport, a kulturális szolgáltatások, a személyszállítás, azaz a taxizás a munkáltatók járulékfizetés kötelezettségét teljes egészében elengedik. A munkavállalók járulékát jelentősen csökkentik. Nyugdíj-járulékot nem kell fizetniük és az egészségbiztosítás díja a törvényi minimumra csökken június 30-ig.

A KATA szerint adózó taxisok átalány szerinti kötelezettségét június 30-ig elengedik.

Ezekben az ágazatokban a helyiség bérleti szerződéseket nem lehet felmondani és a bérleti díjakat nem lehet megemelni. Június 30-ig a turizmusfejlesztési hozzájárulást is elengedik.

A munkavállalási szabályokat rugalmasabbá teszik, hogy a munkaadók és a munkavállalók könnyebben meg tudjanak egyezni egymással.

A miniszerelnök azt mondta, a veszélyhelyzet kihirdetése óta, hét nap alatt megszervezték Magyarország kollektív önvédelmét. A világjárvány azonban nem csak az emberek egészségét veszélyezteti, hanem a munkájukat is. Márpedig tíz év alatt megtanultuk: meg kell védeni a munkahelyeket, mert ha munka van, minden van. Ezek csak az első döntések, számos további várható a munkahelyek megóvása érdekében, mondta Orbán Viktor.

Orbán Viktor szerdán a Facebook-oldalán tett volna bejelenést, de a miniszterelnök közösségi oldala pillanatok alatt lefagyott és elérhetetlenné vált. Az élő adást az M1-en is közvetítették volna, a kép be is jött, hang viszont nem volt. A műsorvezető ezért bemondta, hogy a nagy bejelentést később vetítik le. A Facebookra azóta felkerült hanggal is a videó.

Forrás: Index, 24.hu

Címlapkép: MTI/Soós Lajos