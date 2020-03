Ha nem lesz mérsékelt a járvány lefolyása, akár az érettségit is elhalaszthatják

Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár beszélt erről egy műsorban. Ha azonban mérsékelt marad a járvány lefolyása, akkor megoldható az érettségi, bár akkor is több szempontot kell figyelembe venni. Azért ősszel az eredeti terveknek megfelelően hatályba lép az új NAT.

Az Inforádió Aréna című műsorának volt vendége csütörtökön Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár.

Fotó: YouTube/Magyarország kormánya

Maruzsa a műsorban többek közt azt mondta, hogy

"ha a koronavírus-járvány terjedése mérsékelt marad, a diákokat több tanterembe szétültetve megtartható az érettségi."

Hozzátette viszont, hogy nem szeretne erről több konkrétumot mondani, mert

kellő időben a kormány erre nézve meg fogja hozni a döntéseket. Egyelőre minden érettségizőnek azt tanácsolom, hogy a felkészülésre fókuszáljon. És természetesen kezelni fogjuk úgy a helyzetet, ahogyan a körülmények ezt lehetővé teszik.

Maruzsa arra is kitért, hogy a tervezetteknek megfelelően ősszel hatályba fog lépni az új Nemzeti alaptanterv. Az államtitkár azt is kifejtette, hogy szerinte most a tanároknak sokkal több a szabadideje, így van lehetőségük elvégezni az alaptantervvel kapcsolatos feladatokat.

Maruzsa államtitkár attól is el volt ájulva, hogy szerinte jól vizsgázott a Kréta-rendszer (melyet a minisztérium fejlesztett).

Ez egyelőre nem egy reprezentatív felmérés, visszajelzés az ügyről, de azt tapasztaljuk, hogy boldogság van szerte a rendszerben. Akikkel beszélünk, akiket kérdezünk, azt mondják, hogy a kollégák felzárkóztak a feladathoz.

Azt is elmondta, hogy

ilyen radikális módszertani változtatást egyébként soha, senki, semmilyen módon nem tudott, vagy mert volna bevezetni.

(via 444)