Orbán:hat súlyos fertőzött és hét gyógyult beteg van

Bár péntek reggel még csak egy gyógyult beteg szerepelt a kormányzati koronavírus-honlapon, pár órával később frissítették az adatokat, így kiderült, hogy 7 gyógyult beteg van az országban hivatalosan.

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban beszélt a szokásos péntek reggeli idősávjában, ekkor mondta el az Index cikke szerint, hogy Magyarországon hat súlyos állapotban lévő beteg van, akik koronavírussal fertőzöttek, és hét gyógyult beteg van.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor/videórészlet

A gyógyult betegek száma az új információ, ugyanis a péntek reggel 6:46-kor a koronavirus.gov.hu-n megjelent adatok még 1 gyógyult betegről adtak hírt (és mivel ez a kormány hivatalos tájékoztató fórumának egyike a fertőzöttekről, így az itt megjelenő adatokat hivatalosnak kell tekinteni).

Még nincs a tömeges megbetegedések fázisában az ország

Magyarország még mindig a csoportos koronavírus-megbetegedések szakaszában van, nem lépett át a tömeges megbetegedések időszakába, de ez valószínűleg be fog következni – mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában az MTI rövidhíre szerint..

Orvosprofesszorok véleménye is az, hogy a fertőzés nagy arányú megnövekedése nem kerülhető el, de a lassítása lehetséges – közölte a kormányfő, hozzátéve: azért kell lassítani a folyamatokat, hogy az egészségügyi ellátórendszer képes legyen befogadni a súlyos eseteket.

Arról is beszélt, hogy mindenből van elegendő eszköz a mostani fertőzési szinthez, de mivel nagyobbra készülnek, ezért többet kell vásárolni az eszközökből, mint amennyi az adott pillanatban szükséges.

"A kollektív védekezést megszerveztük. (...) Ma egy védekezésre berendezett állapotban lévő közösség a magyarok közössége" – fogalmazott Orbán Viktor, kijelentve: "van egy rendes katonai tervünk a védekezésre, felállt az ország a védekezés logikája szerint".

Orbán az Index cikke szerint arról is beszélt, hogy az országban rengeteg védőmaszk és egyéb felszerelés van, gyártanak is és vásárolnak is külföldről (amit légi úton szállítanak be),

de nem kérünk, nem megyünk az Unióhoz kérni, hanem magunk oldjuk meg.

Kitért a gazdasági intézkedésekre is, mondván azok azért kellettek, hogy senki ne veszítse el a munka megtartását, az a fontos most. Ezért függesztették fel a hitelek törlesztését is, hogy az egzisztencia megmaradhasson.

A rádiós beszédében Orbán ismételten felkérte az időseket, hogy maradjanak otthon.