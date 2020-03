Szijjártó Péter szerint a koronavírus-járvány mutatja meg igazán, hogy a Kárpát-medence és a nagyobb régió országai mennyire egymásra vannak utalva. A külgazdasági és külügyminiszter erről Kolozsváron beszélt pénteken a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) székházában, a Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón.

Kijelentette:

az elmúlt napokban Románia külügyminiszterének, vagy budapesti nagykövetének nem volt olyan kérése, amelyet Magyarország ne teljesített volna, és igyekeznek ezután is segíteni.

Megemlítette: lehetővé tették a hazatérő román állampolgároknak, hogy a kijelölt útvonalon átjussanak Magyarországon. Azt kérték a román hatóságoktól, hogy ez semmiképp ne járjon a Magyarország területén kialakuló tumultussal, közlekedési dugóval.

"Sajnos ebből a szempontból nem teljesen pozitívak a tapasztalataink. Az éjszaka során 15-20 km-es sorok alakultak ki Magyarország és Románia határán a román határőrök eljárásai miatt. Arra kértük a román hatóságokat, hogy úgy alakítsák át a saját eljárásaikat, hogy a Nyugat-Európából hazatérő román állampolgárok ne Magyarországon torlódjanak fel" – jelentette ki a miniszter. Hozzátette: ha ez teljesül, készen állnak arra, hogy a határon át ingázó román és magyar állampolgárok helyzetének a megoldásáról is tárgyaljanak. Hozzátette,

Magyarország ezt meg tudta oldani Ausztriával és Szlovákiával, nem rajta múlik, hogy lesz-e megoldás Romániával is.

Szijjártó Péter reményét fejezte ki, hogy az elkövetkező időben Románia és Magyarország kapcsolatait a kölcsönös tisztelet, a kölcsönös segítségnyújtás és a kölcsönös lojalitás fogja jellemezni. "Ez rajtunk nem fog múlni" – tette hozzá.

Megemlítette: "ha személyesre venné", némiképp hátba szúrásnak tekintené, hogy aznap, amikor a román külügyminiszter a hazatérő román állampolgárok átutazásának a segítését kérte, a román kormány egy másik szerve azért rótt ki több ezer eurós büntetést Sepsiszentgyörgy polgármesterére, mert az a nemzeti ünnepen a nemzeti szimbólumot használta. "Jó lenne az ilyen eseteket elkerülni. Mi segítünk hazajutni a román állampolgároknak, de azt kérjük, hogy e nehéz időkben a kölcsönös segítségnyújtás, és kölcsönös lojalitás uralja a kapcsolatainkat".

A miniszter az emberi élet védelme mellett a gazdaságok működőképességének a fenntartását is fontos célnak tekintette. Megemlítette: az akadálytalan teherforgalomhoz is együttműködést kértek a román hatóságoktól. Hozzátette: a két ország között az elmúlt évben 8,3 milliárd euró volt a kereskedelmi forgalom. Az akadálytalan teherforgalom tehát a két ország embereinek az ellátása szempontjából is kritikus fontosságú.

Szijjártó Péter megemlítette: kolozsvári útját a járvány előtt rögzítették, és fontosnak tartotta, hogy a víruson túlmutató jövőbeli együttműködés kérdéseivel is foglalkozzanak. Kijelentette: a magyar kormány készen áll az erdélyi és székelyföldi gazdaságfejelsztési program folytatására. Magyar-román sikernek tekintette, hogy eddig 6000 pályázatot támogattak 47 milliárd forinttal a magyar költségvetésből, amelyek nyomán 87 milliárd forint befektetés jött létre, mely a magyar közösséget és Románia gazdaságát is gazdagította. "Készen állunk arra, hogy ezt a programot a Partiumba továbbvigyük, és mihelyt a körülmények megengedik, az előkészítését el fogjuk végezni" – jelentette ki. A miniszter hangsúlyozta, készek az óvodafejlesztési programot is folytatni. Megemlítette: a program keretében eddig 79 új óvoda és bölcsőde épült Erdélyben, 385 pedig megújult.

A sajtótájékoztatón Kelemen Hunor RMDSZ-elnök elmondta: a román-magyar szolidaritásnak kölcsönösnek kell lennie. A politikus arra kérte Szijjártó Pétert, hogy segítsen megoldani azoknak a román és magyar állampolgároknak az ügyét, akik a román-magyar határ övezetében az egyik országban laknak, és a másik országban dolgoznak. A járványügyi intézkedések miatt ugyanis lehetetlenné vált az ingázásuk, és ez ezrek megélhetését veszélyezteti.

Forrás: MTI