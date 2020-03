Breaking: Nemmel szavazott az ellenzék, ma megbukott Orbánék koronavírus-törvénye

Nem lett meg a négyötöd, nem hozhatja rendkívüli napirendre a törvényjavaslatot a parlament.

137 igen, 52 nem arányában nem szavazta meg a házszabálytól való eltérést, így hétfőn nem döntött a kormány által benyújtott veszélyhelyzetről szóló törvényjavaslatról az Országgyűlés. A képviselők 4/5-ödére lett volna szükség, hogy a javaslatot még hétfőn megvitassák, és kedden megszavazzák.

A koronavírus miatti veszélyhelyzetet a kormány március 11-én ki is hirdette, de az Alaptörvény szerint külön parlamenti felhatalmazás nélkül az erről szóló rendelet csak 15 napig maradhatna hatályban. Az igazságügyi miniszter által benyújtott törvény arról szól, hogy ezt a határidőt a koronavírus miatti „veszélyhelyzet megszűnéséig” meghosszabbítaná, és egyébként is azzal számol, hogy így az országgyűlésnek 2020-ban már össze sem kellene ülnie. Ebben az időszakban a kormány gyakorlatilag rendeletekkel irányíthat: egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet és más rendkívüli intézkedéseket is hozhat.

Az ellenzéki pártok korábban és a szavazás előtt is jelezték: a javaslatot nem támogatják, mert aszerint a rendkívüli állapotnak nem lenne időbeli korlátja. A hétfői ülés előtti egyeztetésen is bemutattak olyan javaslatot, amit készek támogatni, de a kormány nem volt hajlandó engedményeket tenni a szavazatokért cserébe.

