Már legalább hat kollégáját megfertőzhette a szegedi egyetem rektora

Fotó: szeged.hu

Vasárnap estig

legalább hat embernél – orvosoknál, klinikai munkatársaknál – mutatták ki a koronavírust azok közül, akik valószínűsíthetően kontaktust létesítettek Rovó Lászlóval.

A lap úgy tudja, a vírust az SZTE egyik rektorhelyettesénél és a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Idegsebészeti klinikájának egyik orvosánál is kimutatták. Legalább 9 aneszteziológus, több fül-orr-gégész, szakápoló és műtős is karanténba került – még, ha nem is betegedtek meg, két hétig akkor is kiesnek a munkából.

Mint ismert, Rovó László egy olaszországi sítúráról érkezett haza március 8-án, és karanténba vonulás helyett bement dolgozni, műtött is. Később közleményben ismerte el, hogy fertőzött, és azt írta, ő megtett minden óvintézkedést. Eljárás indult ellene.