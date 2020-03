Ugyanakkor, ha felmerül a gyanú, hogy az elhunyt koronavírussal fertőződött meg, akkor a halál beálltát követően, egy rövid ideig ugyanazzal a módszerrel tesztelhető még az illető, mint az élő személyek – közölte Müller Cecília.

Az új koronavírussal bárki megfertőződhet és bárki fertőzhet, a kórokozó az országban mindenhol jelen van – hívta fel a figyelmet az országos tisztifőorvos a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília közölte: keddre 187-re emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma, az elhunytak száma kilencre nőtt. A legutóbbi áldozat egy fiatalabb nő, aki számos krónikus megbetegedéssel, köztük szív- és keringési betegségekkel és több más anyagcsere-betegséggel küzdött.

Az otthonmaradás fontosságát hangsúlyozva a tisztifőorvos arra figyelmeztetett, hogy

többen lehetnek azok, akiknek szervezetében jelen van a vírus, mint ahányan tüneteket mutatnak.

Beszélt arról is, hogy átalakul a háziorvosi ellátás, bizonyos fokú racionalizálást vezetnek be, hogy minimálisra csökkentsék az orvos-beteg, beteg-beteg találkozásokat. Közölte: járásonként és kerületenként az akut légúti betegségben szenvedőknek külön "ellátó egységet" jelölnek ki, tehát fizikailag is elkülönítik őket a többi betegtől. Ez a rendszer jelenleg kialakítás, szervezés alatt van, de reményeik szerint egy héten belül működhet – tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy az elhunytakat tesztelik-e koronavírusra, Müller Cecília nemmel felelt.

Jelezte,

az emberi erőforrások minisztere felfüggesztette a kórboncolást, hiszen ha a halál oka ismert, felesleges a boncolás.

Mint mondta, ritkán, de előfordul, hogy az elhunytról nem derül ki, hogy koronavírus-fertőzött volt-e, azonban, ha a gyanú felmerül, akkor a halál beálltát követően még egy rövid ideig tesztelhető az elhunyt a kontaktszemélyek felderítése érdekében.

A szakember a járvány terjedési üteme kapcsán beszélt arról is, hogy Magyarország előnyös helyzetben van, mert számos – a járványt lassító – intézkedés meghozatalánál időben lépett. Arra vonatkozóan nem kívánt találgatásokba bocsátkozni, hogy meddig tarthat a járvány, de jelezte, készülnek erre vonatkozóan modellszámítások.

Müller Cecília elmondta azt is, hogy a várandósság nem jelent külön kockázati tényezőt a mostani járványban. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy

a terhesség önmagában is megváltoztatja a szervezet védekezőképességét, az immunrendszer működését, tehát fogékonyabbá teheti a kismamát a fertőzésekkel szemben, így a koronavírus-fertőzéssel szemben is.

Őket is arra kérte, lehetőleg ne menjenek közösségbe és tartsák be a személyes higiénés szabályokat, gyakran és kellő ideig mossanak kezet.

A kisgyermekek esetében ajánlott a játékokat többször fertőtleníteni bármilyen klórtartalmú tisztítószerrel, és szintén ajánlott a lakás rendszeres szellőztetése is.

A szakember közölte: minden kórház felkészült a betegek fogadására, fokozzák kapacitásukat, így háromszorosára fog nőni az intenzív ellátóhelyek száma.

Forrás: MTI, Index