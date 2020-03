Az Európai Bizottság alapos figyelemmel kíséri a magyar felhatalmazási törvény tervezetét – jelentette ki Christian Wigand, az Európai Bizottság szóvivője szerdán.

- tette hozzá Christian Wigand.

Eközben az Európai Parlamentben is egyre nagyobb viharokat kavar a tervezet – írja az Index.

Kedden kritikus hangú közleményben reagál az Európai Parlament alapjogi bizottsága (LIBE) a felhatalmazási törvényre, amivel a kormány előre meg nem határozott ideig meghosszabbítaná a koronavírus-járvány elleni vészhelyzetet, és rendeleti kormányzást tenne lehetővé erre az időre. A bizottság elnöke, Juan Fernando López Aguilar arra szólítja fel a bizottság tagjait, vizsgálják meg, a magyar kormány törvényjavaslata nem sérti-e az Európai Unió demokráciára, jogállamiságra és az emberi jogok tiszteletben tartására vonatkozó alapelveit.

- áll a közleményben.

Deutsch Tamás, az Fidesz EP-delegációjának vezetője elfogadhatatlannak és felelőtlennek tartja Juan Fernando López Aguilar sajtóközleményét. A közlemény miatt Deutsch levélben fordult az EP elnökéhez, David Sassolihoz, melyben azt írja:

Our letter to @EP_President: We find it outrageous that in the midst of the #coronavirus pandemic, @EP_Justice continues to engage itself in party political battles

#EnoughIsEnough @RobertaMetsola @EPPGroup @dajcstomi @BalazsHidveghi https://t.co/yvtpT9Pz6P