Lombardia kormányzója: még mindig nehezen látható a járvány alakulása

Aggasztó, hogy a koronavírus-fertőzés gócpontjának számító észak-olaszországi Lombardiában az elmúlt napok csökkenése utn ismét emelkedi kezdett a diagnosztizált fertőzöttek száma – jelentette ki Attiolio Fontana, a tartomány kormányzója a külföldi sajtó képviselőinek, köztük az MTI tudósítójának csütörtökön adott közös interjújában.

Attilio Fontana elmondta, nem tud választ adni arra, hogy miért ugrott meg ismét a betegek száma.

Aggódom, mert nem tudom, hogy hibát vétettünk-e

- mondta Lombardia tartományi elnöke, hangsúlyozva: abba az illúzióba ringatta magát, hogy a számok végre stabilizálódtak, és csökkenésnek indulnak.

Az eddigi több mint 74 ezer olaszországi diagnosztizált fertőzött fele Lombardiában betegedett meg. A 10 milliós régióban az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma a nem végleges, csütörtök délutáni adatok szerint ismét 2500 fölé emelkedett, a szerdán mért 1643, a keddi 1942 és a hétfői 1555 után.

"Szükségünk van a betegszám csökkenésére, mivel enélkül a kórházak helyzete ellenőrizhetetlenné válik" – jelentette ki. Hozzátette, az embert próbáló körülmények között dolgozó egészségügyi dolgozók ereje elfogyott. Megemlítette, hogy a tartományban 8 ezer orvos dolgozik több mint egy hónapja szünet nélkül. Eddig Kubából, Oroszországból és az Egyesült Államokból érkeztek orvosok segíteni.

Attilio Fontana felhívást intézett a világ országaihoz, hogy küldjenek orvosokat és ápolókat Lombardiába.

Szerintem még két-három nap kell, hogy megértsük a számok alakulását, addig sajnos napról napra igyekszünk tájékozódni

- mondta.

Hozzátette, a szakértők figyelmeztették, hogy a járvány alakulása nehezen megjósolható. Nem zárta ki, hogy a hirtelen emelkedés az esetszám tetőzését jelenti, amelyet az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ezekre a napokra várt Lombardiában. Megjegyezte, az is elképzelhető, hogy a növekedés a több mint két hete bevezetett szigorú óvintézkedések megsértése miatt következett be. "Még mindig túl sokan nem tartják tiszteletben az előírásokat" – jelentette ki.

Elmondta, hogy a nem létfontosságú termelést leállító korábbi kormányrendelet ellenére a tartományban csak péntektől zárják le ezeket a gyáregységeket, amivel tovább korlátozzák a dolgozók mozgását.

Attilio Fontana elismerte, hogy a betegszám folyamatos ingadozása

nem tesz jót a lombardiaiak lelkének.

Hozzátette, hogy Olaszország területén eddig Lombardiában végezték a legtöbb vírustesztet, de a napi ötezer tesztet csak a tüneteket mutató embereken végzik el, miközben a tünetmenteseket is ellenőrizni kellene.

A kormányzó, aki a jobboldali, országos szinten ellenzéki Liga párt politikusa, kijelentette, az Európai Unió alulbecsülte a járványt, és nem tett semmit az egységes fellépés érdekében. Hozzátette, hogy Lombardiában először az egészségügyi helyzet megnyugvását várják, utána fognak neki a gazdaság talpra állításának. Arra a kérdésre, hogy miért pont a legmagasabb szintű olaszországi egészségügyi rendszerrel bíró Lombardiában terjedt el ennyire a fertőzés, Attilio Fontana azt mondta, az új koronavírus valószínűleg már jóval a járvány február 20-i terjedése előtt jelen volt, de "nem vettük észre, mivel nem hittük el, hogy ez megtörténhet".

(MTI)

Cikk- és címlapkép: pixabay.com