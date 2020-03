"A helyzet továbbra is komoly" – jelentette ki Sebastian Kurz kancellár csütörtökön egy bécsi sajtótájékoztatón. Hozzátette: a számok önmagukért beszélnek. Csütörtök délutánra ugyanis 5560-ról 6398-ra emelkedett a koronavírussal fertőzött betegek száma. A halottaké 31-ről 49-re, a gyógyultaké pedig 112-re növekedett.

"Az elkövetkező napokban tudjuk megítélni, mennyire hatékonyak az óvintézkedések" – jelentette ki Kurz. Hangsúlyozta: be kell tartani az előírásokat, és ettől senki ne hagyja magát eltántorítani. Arról is beszélt: ha rendelkezni fogunk a koronavírus elleni oltóanyaggal vagy hatásos gyógyszerrel, csak azt követően tér vissza az élet a régi kerékvágásba, amilyen a válság előtt volt. A kormányfő emlékeztetett arra, hogy a kormány 38 milliárd eurós segélycsomagot hirdetett a válság által leginkább sújtott ágazatoknak, a vállalkozásoknak; a támogatások kifizetését a jövő héten megkezdik – tette hozzá. Rudolf Anschober egészségügyi miniszter ugyanakkor bejelentette, hogy a kórházak kapacitása és ellátottsága elegendő, emellett Ausztriába folyamatosan érkeznek nagy mennyiségű védőfelszerelést tartalmazó szállítmányok is. A tárcavezető arról is beszélt, hogy az elvégzett tesztek száma folyamatosan növekszik; eddig összesen csaknem 36 ezer koronavírus-tesztet végeztek el; a cél azonban az, hogy naponta 15 ezer teszt elvégzése váljon lehetővé – tette hozzá. Arról is beszélt: Ausztriában az ellátórendszer erőssége, hogy a páciensek nagy része otthon maradhat. Hangsúlyozta: lényeges, hogy az egészségügyi rendszer teljesítőképessége megmaradjon; az orvosi törvény módosításával például lehetővé vált, hogy a laboratóriumi vizsgálatokat szakorvos jelenléte nélkül is elvégezhessék, így jelentős kapacitás szabadult fel. Christine Aschbacher (ÖVP)munkaügyi miniszter bejelentette, hogy a csökkentett munkaidőben dolgozók a szabaddá vált munkaidejükben újabb munkát vállalhatnak. Kifejtette: az élelmiszerek előállításában vagy a mezőgazdaságban például sürgősen szükség van új munkaerőre, ezért létrehoztak egy portált, ahol az üzemek és a munkavállalók könnyen megtalálják egymást. Az utazási korlátozások miatt ugyanis a vendégmunkások nem tudnak eljutni Ausztriába. Míg szerdán 26, addig csütörtökön már 38 beteg feküdt az intenzív osztályon, a lélegeztető gépen lévők száma pedig egy nap alatt 19-ről 33-ra nőtt. Günther Platter (ÖVP) tartományi vezető bejelentette, hogy meghosszabbították az óvintézkedéseket, így a Paznauntalban fekvő síterepek, St. Anton, St. Christoph és Sölden április 13-ig vesztegzár alatt maradnak. A településeken elrendelt karantén pénteken lejárt volna, de az óvintézkedést összehangolták az egész Ausztriában érvényben lévő óvintézkedésekkel – tette hozzá. Kifogásolta ugyanakkor, hogy a tartományban dolgozó vendégmunkások hazautaztatásával kapcsolatban nem született döntés; Tirol nem fogja megszervezi a hazautazásokat, mivel a következményeket nem lehet kiszámítani – tette hozzá. A tervek szerint ugyanakkor hétfőn feloldják a karantént a karintiai Heiligenblut esetében. A vesztegzárat két hete rendelték el, azt követően, hogy a településen ketten is megbetegedtek koronavírus-fertőzés következtében, azóta azonban újabb megbetegedést nem diagnosztizáltak. Bécsi kutatók úgy vélik: nincs szükség további óvintézkedésekre, így például az emberi kapcsolatok szigorúbb korlátozására. Niki Popper, a bécsi műszaki egyetem (Technische Universität)kutatócsoportjának vezetője közölte: nem lenne jó döntés egyik napról a másikra visszatérni a megszokott hétköznapokhoz. A kutatók azzal számolnak, hogy az óvintézkedések betartása mellett a megbetegedések száma hamarosan eléri a csúcsot, majd csökkenni kezd. Ha túl hirtelen szüntetnék meg az óvintézkedéseket, a betegek száma ismét ugrásszerűen megnövekedne – szögezte le. A linzi piackutató intézet (Linzer Market-Institut) felmérése szerint az osztrákok 68 százaléka optimista, és úgy véli: sikerül átvészelni a válságot. A koronavírus által leginkább veszélyeztetett, idősebb korosztály ugyanakkor derűlátóbb a fiataloknál. A 60 év felettiek 78 százaléka, míg a 16-29 éveseknek csupán 58 százaléka bizakodó a jövőt illetően. A megkérdezettek 70 százaléka úgy véli: Ausztria jól kezeli a válságot, ugyanakkor több tesztet és több védőfelszerelést szeretnének. Az emberek 55 százaléka pedig szigorúbban büntetné azokat, akik megszegik az óvintézkedéseket. A megkérdezettek többsége elégedett a politikusokkal; Sebastian Kurz kancellár népszerűségi indexe például egy hét alatt három százalékponttal növekedett.

(MTI)