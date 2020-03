Két munkatárs is koronavírusos a Semmelweis Egyetem I. számú gyermekklinikáján

Koronavírussal fertőződött a Semmelweis Egyetem I. számú gyermekklinikájának két munkatársa.

A Semmelweis Egyetem I. számú gyermekklinikájának egyik munkatársa a Qubit nevű portálnak elmondta, az intézmény két olyan egészségügyi alkalmazottjáról is tud, akik igazoltan megfertőződtek a koronavírussal. Ő csak azért sejti első tesztje eredményéről, hogy negatív lehetett, mert mindeddig nem értesítették ennek ellenkezőjéről.

Az intézmény vezetője, Szabó Attila megerősítette a portálnak:

két munkatársuk tesztje pozitív lett.

A lap megkereste a Miniszterelnöki Hivatalt, a koronavírus-járvány kezelésére létrehozott Operatív Törzs információs vonalát, valamint a SE I. számú gyermekklinikáját vezető Szabó Attila professzort, a Semmelweis Egyetem klinikai rektorhelyettesét. Utóbbi helyről kaptak választ, innen tudni a kettő fertőzöttről.

Kiderült az is, hogy az utóbbi két hétben 98 alkalmazottat teszteltek, vasárnap estére pedig mindenkit leszűrnek. A rektorhelyettes azt is elmondta, hogy „igen enyhe tünetei (nátha) miatt négy napon át nem merült fel az első kolléga érintettsége. Maszkot hordott, aminek köszönhetően a közvetlen kollégái és az osztályon gondozott betegek közül senkit nem fertőzött meg. Egyedül a Rókusban izolált, azóta is tünetmentes műtősfiú lehet kontaktént fertőzött.”

A szoros kontaktokat pedig otthoni karanténban tartották a kizáró vizsgálatokig, közülük senki nem jár be dolgozni.

Cikk- és címlapkép: Pixabay

(qubit.hu)