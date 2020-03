Kijárási korlátozást jelentett be pénteken Orbán Viktor miniszterelnök, és ez a szombattól életbe lépő korlátozás tartalmaz egy olyan kitételt is, amely szerint 9 és 12 óra között csak 65 év felettiek tartózkodhatnak az élelmiszerboltokban. Az Index megnézte, hogyan is telt az idősávos bevásárlás első hétvégéje.

A kormányfő aláírásával nyilvánossá vált döntés az ország egész területére érvényes március 28. és április 11. között, ez idő alatt mindenki csak alapos indokkal hagyhatja el otthonát. A rendelet szerint ilyen indoknak minősül a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben történő vásárlás, elsősorban a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletekben.

Az élelmiszerüzletekben, drogériákban, a piacokon és a gyógyszertárakban kizárólag 65 év felettiek vásárolhatnak 9 és 12 óra között.

Az üzleteket érintő korlátozások betartása a helyiség üzemeltetőinek felelőssége. A szabályokat a rendőrség ellenőrzi és szabálysértési bírsággal büntetheti a rendelet megszegőit, ennek összege 5 ezer és 500 ezer forint között lehet.

Az Index munkatársai szombat délelőtt kilátogattak a Lehel piac mellé, és megkérdezték az ott vásárlókat az új szabályokról.

A lap olvasóit is megkérdezte a kijárási korlátozásról. Egyikük azt írta minden rendben volt.

Ma délelőtt Érden a parkvárosi Penny-ben voltunk 9 és 12 óra között, de minden rendben ment. A biztonsági őr a bejáratnál állt, mindenkit üdvözölt. Az üzletben kevesen voltak, simán ment a vásárlás.

Máshol azonban a lap szerint tettlegességig fajult a dolog.

Bementem a Tescóba, és a biztonsági őr éppen közelharcot vívott pár nyugdíjassal, mert dél után akartak bemenni. Fú... Csúnya alázás volt az idős hölgyek részéről szóban, némelyik tettlegességig ment, és mikor a biztonsági őr el akarta venni tőle a kosarat, sípcsonton vágta vele az őrt.

A laphoz több olyan észrevétel is érkezett, hogy elég lenne egy rövidebb idő is az időseknek.

72 éves vagyok, de az a véleményem hogy sok és felesleges a 3 óra időtartam. Szerintem is elég lenne két órahossza idő az időseknek a vásárlásra és reggel 8-tól 10-ig. Ugyanis a kisgyermekes anyukák 10-11 órakor járnak vásárolni a kisgyermekkel mert addigra reggeliznek, elkészítik a kicsit. Az idő is jobb

