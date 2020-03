Kozmetikázás után kerülhetett csak nyilvánosságra a koronavírusos szegedi rektor nyilatkozata – ezt vágták ki az eredeti szövegből

Úgy tűnik, a végleges közleményből kimaradt egy fontos információ.

Rovó László magyarázkodásában eredetileg benne volt, hogy hol síelt, ám a közlemény szövege hamar megváltozott. Ez nem csoda, a megemlített osztrák települést, Söldent a koronavírus-fertőzés miatt végül teljesen lezárták, de már előtte felszólítottak minden ott megfordulót, hogy vonuljon karanténba. A szegedi egyetem rektora ezt nem tette meg, bement dolgozni, sőt műtött is, mielőtt kiderült róla, hogy koronavírus-fertőzött.

Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora múlt vasárnap közleményben ismerte el, hogy koronavírus-fertőzött, és valóban nem vonult önkéntes karanténba, miután külföldről hazatért. Rovó az elszigetelődés helyett az egyetemi klinikán műtéteket is végzett, és az intézmény március 15-ei koszorúzásán is megjelent fideszes politikusok társaságában. Azt állította magyarázatképpen, hogy olyan helyen töltötte a szabadságát, amiről nem lehetett tudni, hogy „a koronavírus által veszélyeztetett területek közé” tartozik.

Az első híradások szerint Rovó Ausztriában síelt, a március 22-ei közleménye alapján viszont végül arra lehetett következtetni, hogy Olaszországban volt, mert a nyilvánosságra hozott szövegben – az ország és a település pontos megjelölése nélkül – Dél-Tirol szerepelt. (Tirolt az osztrák-olasz határ kettévágja, hivatalosan az itáliai részt nevezik Dél-Tirolnak.)

A 24.hu azonban talált egy másik verziót, ami arra utal, hogy a közlemény szövegét a közzététel után módosíthatták, és éppen az utazás helyszínét változtatták meg benne.

A Google által megőrzött eredeti változat szerint a szöveg első verziója így szólt:

… magáncélú külföldi utazáson vettem részt Tirol déli részén Sölden mellett a hónap elején.

Vagyis nem Olaszországban. Csakhogy az Ausztria egyik legnépszerűbb síterepének számító Sölden, ahonnan Rovó a közlemény állítása szerint március 8-án távozott, már március elején a vírusfertőzés egyik gócpontja lett. Söldenben olyan súlyos helyzet alakult ki, hogy röviddel a rektor hazaérkezése után korlátozásokat vezettek be, majd március 17-én teljesen le is zárták a települést, a tiroli zárról pedig azokban a napokban már magyarul is lehetett olvasni. Söldent azóta egyáltalán nem hagyhatják el a lakosok és az ott rekedt turisták.

Kép:Koszticsák Szilárd /MTI