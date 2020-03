Kovács Zoltán közölte: a rendkívüli intézkedések összhangban vannak az uniós szerződésekkel.

A rendkívüli helyzet és az annak okán hozott rendkívüli intézkedések összhangban vannak az uniós szerződésekkel, valamint a magyar alkotmánnyal – jelentette ki Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár Twitter-üzenetében az Európai Bizottság elnökének a tagállamok által hozott rendkívüli intézkedésekről kiadott nyilatkozatára reagálva kedden.

Ursula von der Leyen nyilatkozatában egyebek mellett azt írta: a kormányoknak gyors és hatékony fellépéshez szükséges eszközökkel kell rendelkezniük az állampolgárok közegészségének védelme érdekében. Rendkívül fontosnak nevezte, hogy az intézkedések meghozatala ne az uniós szerződésekben meghatározott alapelvek és értékek rovására történjenek. Aláhúzta azt is, hogy az intézkedéseknek szükségesnek és arányosnak kell lenniük, érvényességüket korlátozni kell, "nem tarthatnak határozatlan ideig".

Az államtitkár Twitter-üzenetében kiemelte: a magyar kormány "teljes mértékben egyetért" az Európai Bizottság elnökével, ezért a meghozott intézkedések kizárólag a koronavírus-járvány elleni küzdelemre irányulnak. Tiszteletben tartják az Európai Unió értékeit, a jogállamiságot és a sajtószabadságot – tette hozzá Kovács Zoltán.

We completely agree. That’s why the Hungarian state of emergency and extraordinary measures are congruent with the Treaties and Hungarian constitution and targeted exclusively at fighting the #coronavirus. It upholds EU values, rule of law, press freedom.https://t.co/HwaVlTozao https://t.co/45NOA89oqr