Védőnőket is kiképeznek a lélegeztetőgépek használatára Szegeden

A védőnők egyesületének vezetője üdvözli a lépést, bár reméli, hogy nem lesz szükség a plusz ismeretekre.

A 24.hu több forrásból is úgy értesült, hogy tanfolyamon sajátíthatják el a lélegeztetőgépek működtetését és kezelését a szegedi védőnők.

Lélegeztetőgép működését ellenőrzi egy védőfelszerelést viselő ápoló a koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított egyik osztályon az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben 2020. március 24-én

A lap értesülése szerint ez is egy megelőző lépés a járványhelyzet miatt, mivel előfordulhat, hogy a betegeknek nagy tömegben lesz szüksége lélegeztetőgépekre, ehhez viszont nagyszámú szakszemélyzet szükséges.

Szegeden közel száz védőnő dolgozik, a 24.hu úgy tudja, hogy a képzés nem kötelező számukra, hanem önkéntes alapon megy a részvétel.

A szegedi védőnők a Szegedi Tudományegytem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központhoz tartoznak, a munkáltatójuk tette lehetővé a képzést. A 24.hu arról egyelőre nem értesült, hogy más városokban is terveznek-e hasonló tanfolyamokat.

A lap megkereste a Szegedi Tudományegyetemet és az Emberi Erőforrások Minisztériumát is a képzés feltételeiről, illetve annak országos kiterjesztéséről, de egyik helyről sem kaptak választ eddig.

A Magyar Védőnők Egyesületének elnöke, Csordás Ágnes a 24.hu-nak elmondta, járványhelyzetben is a védőnők alapvető feladata az egészséges várandósok, gyerekek gondozásának segítése – ez zavartalanul folyik most is –, betegellátásban nem vesznek részt. Viszont ha olyan mértékű vészhelyzet áll elő, ami miatt szükséges több egészségügyi dolgozó bevonása a betegellátásba, akkor teljesen mindegy, hogy ki milyen területen dolgozik.

"Mint mondta, a vészhelyzet súlyosbodása esetén minden mozgósítható egészségügyi dolgozóra szükség lesz, és lehet, hogy a védőnőknek is részt kell venniük a betegellátás támogatásában. Az elnök kérdésünkre közölte azt is, üdvözli, ha a védőnők vészhelyzeti pluszképzést kapnak, de reméli, hogy nem lesz rá szükségük. Ha mégis, akkor viszont helyt fognak állni"

- olvasható a cikkben.