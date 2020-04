Jelentős változások a postán

Változnak a kézbesítés és a postai ügyintézés a kialakult járványhelyzetre tekintettel. A Magyar posta új érintésmentes küldeménykézbesítési eljárást vezet be április 6-tól.

Érintkezés nélküli kézbesítési módot alkalmaz jövő héttől a személyes átvételt igénylő postai küldeményeknél a veszélyhelyzet idején a Magyar Posta. Az új intézkedéssel elkerülhető a közvetlen fizikai érintkezés és ezzel tovább csökkenthető a fertőzésveszély kockázata. A változás több küldeménytípust is érint.

Tekintettel a kialakult járványhelyzetre a Magyar Posta a fertőzésveszély kockázatát csökkentő érintésmentes küldeménykézbesítési eljárást alakít ki, amelyet 2020. április 6-tól vezet be. Az eljárás lehetővé teszi, hogy a postai munkatárs és a címzett a küldemény személyes átadásakor elkerülje a közvetlen fizikai érintkezést.

A rendelet alapján a veszélyhelyzet alatt az ajánlott leveleket a kézbesítő a levélszekrénybe kézbesítheti úgy, hogy ezt rögzíti a készülékén. A tértivevényes levél, a hivatalos irat és a csomag esetében az átvételt nem kell a címzettnek aláírással igazolnia, ehelyett a személyazonosságot igazoló igazolvány adatait egyezteti a kézbesítővel lehetőség szerint mintegy 1,5 méteres távolságból. A kézbesítő ezeket az adatokat rögzíti az elektronikus készülékén, és átvettnek minősíti a küldeményt.

Hasonló módon járunk el a postákon is, vagyis postai küldeményátvétel esetén a postai munkatárs jegyzi be az átvevő igazolására alkalmas okmány típusát és számát, ekkor sem szükséges az ügyfelek részéről az aláírás. Könnyítést jelent az is, hogy a csomagot – a címzett kifejezett kérésére – alkalmi átvevőnek, akár a szomszédnak is átadhatja a kézbesítő, természetesen ebben az esetben is rögzíteni kell az átvevő adatait.

A kormányrendelet kitér a hatósági házi karanténnal érintett címeken történő kézbesítésre. Az érintett címeken a tértivevényes ajánlott küldeményeket, hivatalos iratokat, csomagküldeményeket és a kifizetési utalványokat a postás nem kézbesíti személyesen. A küldemények kézbesítését a karantén lejártát követően kísérli meg a posta, sikertelen kézbesítés esetén az értesítőn megjelölt őrzési ideig tartja (általában 10 munkanapig), és annak lejártát követően a kézbesíthetetlenség szabályait alkalmazza, azaz visszaküldi a feladónak. A karantén ideje alatt az ajánlott és a közönséges levélküldeményeket levélszekrénybe kézbesítjük.

A Magyar Posta a veszélyhelyzet kihirdetése óta számos intézkedést hozott, melyek célja minden esetben az volt, hogy csökkentsék a fertőzésveszély kockázatát a postai munkatársak és az ügyfelek egészségének védelme érdekében. A közvetlen ügyfélkapcsolattal rendelkező munkatársak számára védőfelszerelést biztosított a társaság, a postákon rendszeres fertőtlenítő takarítás van, a postai nyitvatartás a forgalomhoz igazodóan módosult, a nyugdíjasok számára az utalvány átvételhez egyszerűsített meghatalmazást biztosít, illetve ingyenes ismételt kézbesítést.

Azonban nem csupán a postások, hanem a címzettek, az állampolgárok is tehetnek azért, hogy óvják az egészségüket. ha csenget a postás, akkor használjon Ön is szájmaszkot, gumikesztyűt vagy tartson kb. 1.5 méteres távolságot. ha csomagja vagy tértivevényes levele érkezik, legyen önnél a személyi igazolványa, és adja meg adatait ha online rendel webáruházból, és van a közelében csomagautomata, kérje oda a szállítást csomagrendelés esetén használja az online fizetési módokat ha csekket szeretne feladni, használja az iCsekk applikációt a postai nyitvartások változhatnak, ezért kérjük tájékozódjon mielőtt elindul a postára

