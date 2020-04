Orbán Viktor vasárnapi üzenete – szerinte ez a legfontosabb idén húsvétkor

A miniszterelnök szerint bőven lesz gondolkodnivalónk az ünnepek alatt.

Orbán Viktor miniszterelnök a mai napon, Virágvasánap, a Húsvét előtti hét vasárnapján üzent a magyaroknak.

Virágvasárnap. Egyetlen magyar sincs egyedül – írta videójához, melyben a miniszterelnök azt mondja:

- Most vasárnap Virágvasárnap, jövőhéten Húsvét. Ilyenkor általában a jóisten felé szoktuk terelni a gondolatainkat. Ez talán idén sem marad el, de most talán lesz gondolkodnivalónk saját magunkról is.