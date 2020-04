Berobbanhat a járvány Budapesten az operatív törzs szerint

A fővárosban különlegesen durva járványhelyzet alakulhat ki.

Megtartotta az operatív törzs vasárnap a szokásos tájékoztatóját a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos magyarországi helyzetről. Müller Cecília országos tiszti főorvos elmondta, hogy 773 fertőzöttet tartanak nyílván, és mára ketten elhunytak a járvány miatt. Müller elmondta, hogy mindketten idősek, 80 év felettiek voltak. Hozzátette, hogy növekszik a gyógyultak száma, immáron 66-an hagyták el gyógyultan a kórházat.

Müller külön kitért a tájékoztatón a fővárosra. Elmondta, hogy a legtöbb fertőzött Budapesten van, vagyis az összes magyar fertőzött 42 százaléka a fővárosban lakik, de ha Pest megyére nézzük az adatokat, akkor ez az arány már 62 százalék. Emiatt nagy a kockázata annak szerinte, hogy Budapesten berobban a járvány.

Külön kérte, hogy a budapestiek vegyék komolyan a kijárási korlátozásokat, mert úgy vették észre, hogy sokan ezeket nem veszik figyelembe. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a kijelölt kijárási idő, a 9-től 12-ig tartó sáv nem arra való, hogy az emberek szociális életet éljenek, hanem hogy elvégezzék a halaszthatatlan teendőiket, de alapvetően továbbra is mindenki igyekezzen otthon maradni. A fiatalabb korosztályt is megkérte, hogy kerüljék a csoportos találkozókat. Ha ezeket nem tartják be a fővárosban és Pest megyében, akkor egy robbanás is történhet a járvánnyal, ezért a jövőben még nyomatékosabban fogják erre felszólítani az embereket.

Forrás: Index

Kép: MTI/Bruzák