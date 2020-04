Hatástalan és mérgező fertőtlenítőszerrel permetezik a budapesti utcákat?

Napok óta látható, hogy a főváros utcáit, tereit fehér védőruhában és maszkban dolgozó fertőtlenítő munkások feltűnő, fehéren habzó anyaggal fújják le. Az Index utánajárt, milyen anyagot használnak és mennyire lehet veszélyes a növényekre, járókelőkre. A Greenpeace vegyi szakértője nincs elragadtatva.

Czibere Zsolt plébániai kormányzó megáldja a fertőtlenítést végző szakembereket és eszközeiket a Egerben. Fotó: Komka Péter / MTI

A koronavírus-járvány miatt a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. a szokásos aluljárómosások mellett utcai fertőtlenítést is vállal kerületi önkormányzatoknak. Az utcán, fehér védőruhában és maszkban dolgozó fertőtlenítő munkások feltűnő, fehéren habzó fertőtlenítőszert permeteznek szét a járdán és falakon. Megkérdeztük a céget, hogy milyen szert használ, és milyen mennyiségben teríti szét a közterületeken.

Mint a cég részéről leszögezték: a nagyobb koncentrációban belélegezve esetleg veszélyes hipót (nátrium-hipokloritot) nem használnak.

Ehelyett fertőtlenítésre INNOFLUID-MF T vegyszert alkalmaznak. Ez egy általános tisztító-fertőtlenítő, fékezett habzású készítmény. A vegyszer oldatot magasnyomású mosóberendezéssel szórják. Ezzel a szerrel fertőtlenítik a hulladékgyűjtőket, a közterületi szennyeződéseket, valamint az aluljárók padozatát, nagytakarítás során az oldalfalat is.

A hulladékgyűjtő edények, utcabútorok, a magasnyomású mosóberendezéssel nem mosott felületek fertőtlenítésére METASEPT ULTRA vegyszert használnak. Ez egy folyékony felületfertőtlenítő készítmény. A vegyszeroldatot kézi permetező készülékkel juttatják a felületekre.

Arra a kérdésre, hogy mennyi fertőtlenítőszert használnak el naponta Budapest közterületein, az FKF nem tudott pontos választ adni, mert az attól függ, mennyi munkát vállalnak egy adott napra. Közölték viszont, hogy magasnyomású mosóberendezéssel egy üzemóra alatt körülbelül egy köbméter víz és négy liter INNOFLUID-MF T vegyszer, a permetezővel pedig fél óra alatt 15 liter víz és 3 dl vegyszer fogy el.

Az FKF a koronavírus-járvány idején külön szolgáltatásként kerületi megrendelésre is végez utcai fertőtlenítést. Eddig három kerületi önkormányzat rendelte meg a fertőtlenítő szolgáltatást, köztük a II. és a IX. kerület.

Látványos, de a hatóanyag irritációt okozhat

Mint megírtuk, az utcai fertőtlenítés mindenképpen látványos, jól be lehet mutatni a sajtóban, és a hatóságok, illetve a politikusok hatékony védekezőmunkáját sejteti az aggódó lakosokban. Ugyanakkor a hatékonysága erősen megkérdőjelezhető.

Simon Gergely, a Greenpeace vegyi szakértője szerint a kézi permetezőből szórt Metasept hatóanyaga benzalkónium-klorid és egy N-(3-aminopropil)-N-dodecil-propán-1,3-dimin nevű anyag. Ez utóbbi koncentrátumként mérgező, higítva pedig bőrre, szembe kerülve maró hatású, belélegezve irritálja a légutakat, gőzének belégzése tilos. Nem véletlen, hogy felhasználásakor kötelező a védőruha és a védőszemüveg.

A szer fertőtlenítő hatásideje körülbelül 30 perc. A forgalmazó cég termékleírása szerint is a hatásidő letelte után a szer maradványait a kezelt felületekről alapos ivóvizes öblítéssel el kell távolítani.

A SZER BIZTONSÁGI ADATLAPJÁN IS AZ ÁLL, HOGY CSATORNÁBA, TALAJBA, ÉLŐVÍZBE NEM JUTHAT. A SZAKÉRTŐ SZERINT TEHÁT A PERMETEZETT FERTŐTLENÍTŐSZER A KÖRNYEZET IS SZENNYEZI, A NÖVÉNYEKRE IS KOCKÁZATOS, ÉS A SZENNYVÍZHÁLÓZATBA KERÜLVE IS OKOZHAT KÁROKAT.

Simon úgy véli, hogy a sokszor látványos fertőtlenítés előfordulhat, hogy több kárt okoz, mint amennyi hasznot hajthat. Az úttestet, járdát szerinte nem sok értelme van telepermetezni fertőtlenítőszerrel, egyszerűbb, ha otthon mindenki ügyel, hogy ne menjen be cipővel a lakásba. A megállók, padok, korlátok fertőtlenítése inkább ajánlott, mert azokat az emberek at utcán is összefogdossák.

De utcai fertőtlenítéshez a fenti hatóanyag mindenképpen nagyon erős, és kockázatos is lehet, ráadásul lehet tudni, hogy a koronavírust a sima mosogatószeres víz is elpusztítja. Ha viszont a használt fertőtlenítőszer véletlenül az utcai járókelő légútjába kerül és azt kimarja, ott irritációt okoz, az semmiképp sem előnyös légúti kórokozókkal szemben a szervezetünknek, mondta Simon.

Az FKF részéről közölték, hogy fertőtlenítés közben különösen ügyelnek arra, hogy a permetezéskor a közterületen járkáló emberek ne lélegezzék be a permetet, valamint hogy a fertőtlenítő anyag ne jusson zöldfelületre.

Mint beszámoltunk róla, az FKF Zrt. a fertőtlenítés mellett továbbra is folyamatosan végzi a szemétbegyűjtést és -szállítást Budapesten, naponta 1400 dolgozója és 300 járműve van jelen az utcákon.

