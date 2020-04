Európában elsőként a Pécsi Tudományegyetem (PTE) virológiai munkacsoportjának szakemberei izolálták a koronavírust egy beteg székletmintájából – tájékoztatta Jakab Ferenc professzor, a miniszterelnök által korábban felállított koronavírus-kutató akciócsoport vezetője szerdán az MTI-t.

A szakember közölte: a vírus jelenlétét a székletben már több kutatócsoport is igazolta molekuláris módszerekkel, de a vírus izolálása Európában még senkinek nem sikerült. Jakab Ferenc szerint a Kemenesi Gábor vezetésével dolgozó pécsi szakemberek felfedezése egyértelmű utalás arra, hogy a vírus széklettel is képes fertőzni. Ez jelentős tudományos eredmény a koronavírus hazai és nemzetközi kutatásában is – tette hozzá.

Bár a vírus terjedése legjelentősebb módjának még mindig a cseppfertőzést tartják, a mostani eredmény ismeretében világszerte hatékonyabbá válhat a vírus elleni védekezés az újonnan bebizonyított terjedési útvonal fokozott kezelésével

- emelte ki.

Jakab Ferenc korábban közölte azt is, hogy a pécsi kutatóknak sikerült több mintából is izolálni a vírust, valamint meghatározni a teljes genetikai kódját, közvetlenül betegek torokváladékából.

A professzor által vezetett kutatócsoport célja a vírus jobb megismerése, fertőzési és terjedési mechanizmusának vizsgálata, a lehetséges prevenciós lépések felderítése, valamint a hatékony gyógyszer és gyógymódok későbbi kifejlesztése.

Forrás: MTI