A Párbeszéd frakcióvezető-helyettese kevesli a kormányzati gazdaságvédelmi intézkedéseket. Szerdai online sajtótájékoztatóján Tordai Bence azt mondta, a kormány még mindig nem látja, hogy milyen mély és kiterjedt lesz a koronavírus-járvány okozta válság.

Az ellenzéki politikus úgy fogalmazott: a bejelentett gazdasági csomag csak kétezer milliárd forintot "mozgat meg", és jellemzően ez is költségvetésen belüli átrendezés. A kormány válságkezelése csak a gazdasági szereplőkre koncentrál, bár vannak benne jó intézkedések is – fűzte hozzá. Utóbbiak közül talán az a legfontosabb, hogy itthon is elindul a bérátvállalásnak valamiféle rendszere, bár ennek részletei még mindig nem ismertek – mondta.

Kijelentette: Orbán Viktor miniszterelnök olyan lehetőségként kezeli a válságot, amelynek során radikálisan meg lehet változtatni a magyar gazdaság tulajdonviszonyait. Kifogásolta, hogy a gazdaságvédelmi csomag nem mindenkire terjed ki, hanem egyedi döntések alapján segít a kiválasztott gazdasági szereplőkön.

Egy válságban az embert kell szem előtt tartani, ezért az álláskeresési járadék összegét duplájára, időtartamát pedig triplájára kell emelni – mondta a képviselő. Létfontosságú a válságkezelő alapjövedelem bevezetése is, havi százezer forintra kiegészítve az annál kevesebbet keresők jövedelmeit – szögezte le. A kiskorúak után járó állami támogatásokat ötvenezer forintra emelnék.

Tordai Bence utalt arra a korábbi javaslatukra is, hogy megadóztatnák az ötszáz millió forintnál nagyobb vagyonokat. A válságkezelés másik fontos eszköze a "békeidőben tiltott" monetáris finanszírozás, de most minden ilyen szabályt félre lehet tenni – jelentette ki. Azzal egyetért, hogy a pénzintézetekre és a nagyvállalatokra vessenek ki válságadót, de azt kérte, hogy ezt terjesszék ki "a NER-oligarchákra is" és ne az önkormányzatoktól vonjanak el forrásokat.

Forrás: MTI