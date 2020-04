Megszólalt Karácsony Gergely a budapesti idősotthonban történt halálozásokkal kapcsolatban

Szűrés, szűrés és szűrés kell a védekezéshez, a járvány megfékezéséhez, különösen ott, ahol sok idős él együtt – írta Budapest főpolgármestere csütörtökön a közösségi oldalán.



Fotó: MTI/Mónus Márton

Karácsony Gergely emlékeztetett: ezért kezdeményezte szerdán a kormányülésen, hogy kezdődjön el haladéktalanul az ország összes idősotthonában a koronavírus-szűrés, és erre ígéretet is kapott a kormánytól.

Ahol sok idős, beteg ember él egy helyen, ott különösen nagy a járvány kockázata – folytatta –, nem véletlen, hogy Franciaországban a halálesetek harmada kötődik a nyugdíjasházakhoz, és kiemelten sok fertőzött van az ilyen otthonokban Olaszországban, Spanyolországban, Belgiumban is.

Karácsony Gergely szerint azt, hogy hány fertőzött van a nyugdíjasotthonokban,

"azt onnan tudhatjuk csak, ha szűrünk és ezeket az adatokat nyilvánosságra is hozzuk".

Megjegyezte: a főváros ezt tette a saját fenntartású nyugdíjasotthonaiban saját forrásból beszerzett szűrésekkel. Szerda óta a Pesti úton a mentőszolgálat is végez gyorsteszteket – tette hozzá.

A főpolgármester írt arról is, hogy a fővárosi fenntartású idősotthonokban a napokban vizsgálódott a kormányhivatal, és mindent rendben talált. A Pesti úti otthonba annak a kórháznak a vezetése látogatott el, amelybe járvány előtt és járvány idején is a betegeket szokták vinni onnan. "A nekünk átadott információ szerint a kórház orvosai is rendben találták mindent" – tette hozzá.

Karácsony Gergely írt arról is, hogy heroikus munkát végeznek ezekben az otthonokban az orvosok és az ápolók, akiket ezért megbecsülés illet.

"Amiben ők is, mi is némi hiányt szenvedünk, azok a védőfelszerelések, a főváros eddig is, és ezután is azon dolgozik, hogy ezeket beszerezze"

- tette hozzá, megjegyezve, hogy szerdán például plexi arcmaszkokat sikerült szerezniük.

Karácsony Gergely kitért arra is, szerdán a kormányülésen ígéretet kapott, hogy a főváros végre megkapja a védekezéshez szükséges információkat az operatív törzstől. "Ehhez képest ma is a sajtótájékoztatóból tudtuk meg az önkormányzat fenntartásában működő intézményre vonatkozó információkat" – jegyezte meg.

