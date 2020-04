HVG: Magatehetetlen betegeket küldtek haza a budapesti kórházból Kásler Miklós utasítására

Utasították őket, hogy ágyakat szabadítsanak fel, így súlyos betegeket is haza kellett küldeni.

T.-t nagypéntek délután hívták a Jahn Ferenc kórházból, hogy kedden viszi haza a mentő a magatehetetlen édesapját. Azt mondta, szürreális volt a beszélgetés, esélye sem volt ellenkezni. Elképzelése sincs, hogy demens édesanyja mellett hogyan ápolja majd otthon édesapját is, az ünnepek alatt bármilyen előkészület megoldhatatlan volt.

– mondtaa HVG névtelenséget kérő olvasója, T., aki szerint szürreális volt a 2,5-3 perces telefonbeszélgetés.

Az ő édesapját is a Jahn Ferenc kórházból, a II. Krónikus Belgyógyászati Osztályról küldték haza, csakúgy, mint a 24.hu olvasójának édesanyját.

A kórházakban Kásler Miklós miniszter utasítására szabadítják fel az ágyak 60 százalékát a járvány miatt.

T. elmondása szerint 83 éves édesapja rettentes állapotban van, egy stroke miatt fél oldalára lebénult, magatehetetlen. Elképzelése sincs, hogyan fogják otthon ellátni:

Édesapám kicsit nagyobbacska, két szakképzett ápoló kell ahhoz is, hogy átpelenkázzák. Apám cukros, szív- és veseelégtelenségben szenved, nemrég műtötték vastagbélrákkal. Szinte nincs ép szerve, emiatt is folyamatos megfigyelésre szorul. A cukra nemrég annyira leesett, hogy a kórházban is éppen csak meg tudták menteni. Demens édesanyámat is itthon ápoljuk a testvéremmel, erőnkön felül. Már az nagy feladat, hogy őt minél kevesebbet hagyjuk egyedül munka mellett.