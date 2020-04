1763-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma, 14 újabb beteg hunyt el

207 fő gyógyult ki a fertőzésből eddig.

A kormányzati koronavirus.gov.hu legfrissebb, április 17-ei, péntek reggeli (07:17-kor kiadott) közleménye szerint az igazoltan fertőzöttek száma 1763 főre nőtt, vagyis az elmúlt 24 órában 111 fővel nőtt az elismert fertőzöttek létszáma.

14 újabb ember hunyt el a vírusfertőzés következtében, így az elhunytak összlétszáma 156 főre nőtt. A COVID-19 fertőzésből eddig 207-en gyógyultak ki. 12401 fő van hatósági házi karanténban az országban, és 41590 darab mintát vizsgáltak meg eddig akkreditált laborokban.

Ápolók készítenek fel egy kórtermet a fertőzöttek fogadására az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben

A kormányzati honlap nem mulasztotta el közölni azt sem, hogy a fővárosi Pesti úti idősek otthonának beteg lakói közül 18-ra nőtt az elhunytak száma, de például az állami fenntartású borsodnádasdi idősotthon betegségszámát már nem adták közre.

"847 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, 63-an vannak lélegeztetőgépen. A betegek számának növekedése miatt a kórházak országszerte növelik ágykapacitásaikat készülve a tömeges megbetegedések fázisára.

A csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus. A beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek. A tömeges fertőzés lelassításához nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, a külföldről hazatérők, és aki teheti, az maradjon otthon, továbbá mindenki tartsa be az ajánlásokat és a kijárási korlátozásokat. Különösen kérjük a budapestieket, hogy tartsák be a korlátozásokat, mert a fővárosban van a legtöbb fertőzött.

Ahogy az eddigi elhunytak adataiból is látszik, a koronavírus az idősekre a legveszélyesebb, ezért nyomatékosan kérjük az időseket, hogy maradjanak otthon, és a bevásárláshoz kérjék hozzátartozóik vagy az önkormányzat segítségét. Az idősotthonok ellenőrzése zajlik, az intézmények vezetőit és a fenntartókat kérjük a járványügyi intézkedések fokozott és folyamatos végrehajtására"

- olvasható a közleményben.

A területi adatok szerint Budapesten 883, Pest megyében 259, Fejér megyében 128 fő igazolt fertőzöttet tartanak számon.

Az igazoltan fertőzöttek megyei adatai így állnak április 17-én reggel:

Győr-Moson Sopron: 63 fő

Csongrád: 54 fő

Borsod-Abaúj-Zemplén: 52 fő

Szabolcs-Szatmár-Bereg: 43 fő

Zala: 37 fő

Veszprém: 36 fő

Baranya: 33 fő

Komárom-Esztergom: 23 fő

Bács-Kiskun: 22 fő

Somogy: 21 fő

Nógrád: 20 fő

Hajdú-Bihar: 19 fő

Jász-Nagykun-Szolnok: 17 fő

Vas és Tolna megyék: 14-14 fő

Heves: 13 fő

Békés: 12 fő