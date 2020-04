A koronavírus-járvány miatt Budapestre különleges szabályoknak kell vonatkozniuk a fővárost érintő fokozott kockázatokra tekintettel, és szoros együttműködés szükséges a kormány, a városvezetés és a járványügyi hatóságok között – írta Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjújára reagálva.

A főpolgármester úgy fogalmazott, egyetért a miniszterelnökkel, mondja is már egy ideje, hogy Budapestre különleges szabályoknak kell vonatkozniuk. "Hiszen nem kell ahhoz infektológusnak lenni, hogy tudjuk: mindenhol a világon a nagyvárosokban van fokozott kockázat, Budapest tehát a járvány szempontjából is különleges hely. Éppen ezért van szerte a világban szoros együttműködés és információátadás a kormányok, a városok vezetése és a járványügyi hatóságok között."

Most, hogy a miniszterelnök azt mondta, "a lehető legszorosabb együttműködésre" törekszik, várjuk az eddigi gyakorlat gyökeres megváltoztatását. "Mi készen állunk" – írta Karácsony Gergely.

A főpolgármester szerint fontosak a katonai akciótervek, de itt az ideje a humánus akcióterveknek is. A "fertőzöttek" és az "elhunytak" nem kategóriák, hanem édesanyák, édesapák, nagyszülők, testvérek, barátok, szomszédok, akik pár hónapja még a vírus létezéséről sem tudtak. Az "ágyszámok" pedig orvosokat jelentenek, nővéreket, egészségügyi és szociális dolgozókat, akik egészségüket kockáztatva küzdenek a betegekért és a rájuk bízott ellátottakért – írta Karácsony Gergely, hangsúlyozva: "ne csak a számokat és statisztikai adatokat vegyük észre, hanem az emberi sorsokat is, és ne csak a tisztekről beszéljünk, hanem a tesztekről is végre."

A főpolgármester egyetért abban is Orbán Viktorral, hogy a kormány Ausztria példáját tanulmányozza, ugyanakkor javasolja az "osztrák kancellár szavainak elemzését is, aki napi 15 ezer tesztelést tart szükségesnek". Közölte azt is, hogy az osztrák tapasztalatokról a jövő héten tervezek egyeztetni a bécsi főpolgármesterrel.

Karácsony Gergely szerint is következményeinek kell lennie az idősotthonokban kialakult helyzetnek.

Az első és legfontosabb következménynek szerinte annak kell lennie, hogy a kormány azonnal elrendeli az ország összes idősotthonban lakó emberének és az ott dolgozóknak a tesztelését. A másik, szintén azonnali következmény, hogy a kormány számon kéri a kormányhivatalt, amelynek "vezetése gyakorlatilag megtiltotta a kórházakból az idősotthonokba visszaszállított betegek tesztelését, hiszen egyre nyilvánvalóbb, hogy a fertőzés így és emiatt terjedhetett el az idősotthonokban" – írta a főpolgármester, aki szerint elengedhetetlen, hogy az állam az eddigieknél sokkal jobban megbecsülje a szociális ágazatban dolgozókat, mostani erőfeszítéseiket és áldozatvállalásukat külön is honorálni szükséges.

A főváros ezért vezette be a Budapest-pótlékot még a járvány előtt – jegyezte meg Karácsony Gergely.

A szűrés fontosságát kiemelve azt közölte: Budapest a saját erőforrásaiból 10 ezer gyorstesztet szerzett be, folyamatos az úgynevezett PCR tesztek beszerzése, valamint a laborkapacitás biztosításával szűrik az ellátottakat és a dolgozókat a szociális ágazatban és a hajléktalanellátásban.

A főváros által beszerzett védőeszközök elosztásáról pénteken egyeztetek a kerületi polgármesterekkel – olvasható Karácsony Gergely bejegyzésében.

Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról beszélt: előbb-utóbb nem lehet majd elkerülni, hogy Budapestre – ahol a fertőzések 60 százaléka van, Pest megyével együtt pedig ez a szám 80 százalék – sajátos szabályokat léptessenek életbe. A járvány által sújtott fővárosi Pesti úti idősotthon ügyében Orbán Viktor azt közölte: a történtek nem maradhatnak következmények nélkül, de most nem a felelősséget kell keresni, hanem az összefogást, a bajelhárítást, és a járvány elmúltával kell visszatérni az önkormányzati fenntartású idősotthonokra.

