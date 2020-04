Koronavírusos, rákos öregeket küldenek el a kórházakból

Az ATV-nek kétségbeesett hozzátartozók számoltak be a helyzetről.

Olyan, mintha önkényesen döntöttek volna az életével kapcsolatban

- mondta egy rokon.

Egy hete még súlyos, bár nem válságos állapotban volt egy koronavírus fertőzéssel kezelt idős hölgy, akinek számos alapbetegsége is van, most pedig hazaküldik a kórházból – ezzel kereste meg Híradónkat egy hozzátartozója. Egy másik nézők pedig arról számolt be az ATV-nek, hogy mióta megkezdődött a kórházi ágyak felszabadítása végstádiumú rákos beteg nem kap meg fontos gyógyszereket. Kerestük az érintett kórházakat és a szaktárcát is, de adásunkig nem jelentkeztek. További részletek a videóban.

Forrás: ATV

Kép: Pixabay