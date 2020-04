Ma ismét tesztelik a Pesti úti idősotthon lakóit – ekkorra várhatóak az eredmények

Még egyszer ellenőrzik a gócponttá vált idősotthont.

Vasárnap az országos tisztifőorvos utasítására megkezdődik a fővárosi fenntartású Pesti úti idősotthon lakóinak második tesztelése is. Az otthonban már csak olyanok vannak, akiknek az első tesztje negatív volt, most második körben is ellenőrzik őket, nehogy újra kitörjön a járvány.

A Pesti úti idősotthon lakói közül már 21-en haltak meg, miután a főváros által fenntartott intézmény lett az ország első koronavírus-gócpontja. Az idősotthonban több mint kétszáz fertőzöttet találtak, miután Karácsony Gergelyék március 20. óta nem biztosítanak főállású orvost. Pedig törvény írja elő: kétszáz főnél nagyobb férőhelyű szociális intézmény esetében kötelező a főállású orvos biztosítása.

Szombatra már 21-re nőtt a Pesti úti idősotthonban meghaltak száma.

A Fidesz-KDNP pártszövetség az ügy kapcsán Karácsony Gergely főpolgármesterhez intézett kérdéseket, azonban válasz mindezidáig nem érkezett tőle.

Az újabb ellenőrzés jelentőségét az is adja, hogy a honvédség 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóaljának Biológiai Mentesítő Csoportja befejezte a fertőtlenítést, így az intézmény már teljesen biztonságos. Így, ha az újabb tesztek is negatívak lesznek, akkor jelentősen csökken a fertőzés esélye, a bentlakók és rokonaik megnyugodhatnak. A gondozottak az elmúlt napokban egy külön, fertőzésmentes szárnyban voltak.

Forrás: Ripost

Kép: MTI/Mónus